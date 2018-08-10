Прорывные технологии ГК "Москабельмет" на выставке Импортозамещение в Москве

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10 сентября 2018, 13:49
Рубрика: Мероприятия
Метки: МОСКАБЕЛЬМЕТ
С 11 по 13 сентября в Крокус ЭКСПО, Павильон 2 пройдет Международная специализированная выставка Импортозамещение. Знаковое событие сентября, направленное на демонстрацию развития потенциала отечественных предприятий по производству конкурентоспособных товаров и услуг, их применения в различных отраслях российской экономики. ГК “Москабельмет” впервые примет участие в коллективном стенде московских производителей СДЕЛАНО В МОСКВЕ и представит рынку уникальные продукты собственного производства.
4-я Международная специализированная выставка Импортозамещение проводится при официальной поддержке Правительства РФ, Министерства промышленности и торговли России, Минэкономразвития России, МИД России, Минфина России и других правительственных организаций. В рамках мероприятия 2017 года производственный потенциал в создании высококачественной конкурентоспособной продукции продемонстрировали около 300 компаний более чем из 40 регионов России.
В этом году, в составе выставочной экспозиции СДЕЛАНО В МОСКВЕ Группа компаний "Москабельмет" планирует представить два направления деятельности: производство силовых кабелей, а также выпуск уникальных обмоточных проводов.
Среди главных продуктов компании на выставке Импортозамещения будут продемонстрированы:
В рамках Импортозамещения и обширной выставочной части будет представлена насыщенная конгрессная программа, в ней примут участие представители Правительства Российской Федерации, руководители регионов, государственных корпораций и организаций, которые поделятся опытом по достижению конкретных результатов в области импортозамещения. Безусловно, команда "Москабельмет" не стала упускать возможность стать частью большого мероприятия и готова представить свои разработки в рамках программы развития отечественного потенциала.
Мы приглашаем вас посетить предстоящее событие!
Стенд компании А300 будет расположен в Павильоне №2, зал 7.
Для посещения необходимо пройти регистрацию и получить персональный билет на выставку. Ссылка на сайт: http://gse.imzam-expo.ru/view/registration/