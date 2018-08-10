Прорывные технологии ГК "Москабельмет" на выставке Импортозамещение в Москве

С 11 по 13 сентября в Крокус ЭКСПО, Павильон 2 пройдет Международная специализированная выставка Импортозамещение. Знаковое событие сентября, направленное на демонстрацию развития потенциала отечественных предприятий по производству конкурентоспособных товаров и услуг, их применения в различных отраслях российской экономики. ГК “Москабельмет” впервые примет участие в коллективном стенде московских производителей СДЕЛАНО В МОСКВЕ и представит рынку уникальные продукты собственного производства.

4-я Международная специализированная выставка Импортозамещение проводится при официальной поддержке Правительства РФ, Министерства промышленности и торговли России, Минэкономразвития России, МИД России, Минфина России и других правительственных организаций. В рамках мероприятия 2017 года производственный потенциал в создании высококачественной конкурентоспособной продукции продемонстрировали около 300 компаний более чем из 40 регионов России.

В этом году, в составе выставочной экспозиции СДЕЛАНО В МОСКВЕ Группа компаний "Москабельмет" планирует представить два направления деятельности: производство силовых кабелей, а также выпуск уникальных обмоточных проводов.

Среди главных продуктов компании на выставке Импортозамещения будут продемонстрированы:

Кабель нового поколения марки ТЭВОКС с термостойкой изоляцией, с длительно допустимой температурой нагрева жил 90 °С. Отметим, что доля локализации отечественных компонентов в конструкции силового кабеля ТЭВОКС составляет 85%.

КРИОСИЛ - кабель специального назначения для объектов нефтегазовой отрасли с учетом специфики Крайнего Севера. Локализация отечественных материалов в конструкции кабеля КРИОСИЛ свыше 85%, что соотносится с программой импортозамещения.

Транспонированные провода для изготовления обмоток сверхмощных силовых трансформаторов. Продукт также поддерживает программу импортозамещения и на 94% состоит из отечественных материалов.

В рамках Импортозамещения и обширной выставочной части будет представлена насыщенная конгрессная программа, в ней примут участие представители Правительства Российской Федерации, руководители регионов, государственных корпораций и организаций, которые поделятся опытом по достижению конкретных результатов в области импортозамещения. Безусловно, команда "Москабельмет" не стала упускать возможность стать частью большого мероприятия и готова представить свои разработки в рамках программы развития отечественного потенциала.

Мы приглашаем вас посетить предстоящее событие!

Стенд компании А300 будет расположен в Павильоне №2, зал 7.

Для посещения необходимо пройти регистрацию и получить персональный билет на выставку. Ссылка на сайт: http://gse.imzam-expo.ru/view/registration/