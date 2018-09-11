Более 11 млрд руб. выделено на строительство участка трассы "Таврида" в Севастополе

Правительство РФ выделило более 11 млрд руб. на строительство участка трассы "Таврида" в Севастополе, говорится в постановлении кабмина о продлении федеральной целевой программы развития Крыма от 5 сентября, опубликованном в понедельник на портале publication.pravo.gov.ru.

"Строительство и реконструкцию автодороги Керчь — Феодосия — Белогорск — Симферополь — Бахчисарай — Севастополь км 269+300 до автодороги Ялта-Севастополь 7,5 км, сроки 2015-2022 годы, всего 11356,62 млн рублей", — говорится в документе.

Как сообщалось, правительство РФ продлило действие ФЦП развития Крыма и Севастополя на два года, до 2022 года. Совокупные расходы по программе выросли на 4,9% (+40,63 млрд рублей), примерно до 877,8 млрд руб. в ценах соответствующих лет.

Федеральная трасса "Таврида" протяженностью более 250 км пройдет от Крымского моста в Керчи до Севастополя. Общая стоимость объекта составляет 149,3 млрд рублей. Генподрядчиком шоссе с двумя полосами движения в каждую сторону является компания "ВАД".

Ранее работы на трассе "Таврида" были разбиты на семь этапов. Работы в рамках 1-го, 4-го и 6-го этапов — реконструкция существующей дороги, 2-й, 3-й и 5-й этапы — участки нового строительство в обход Феодосии, Старого Крыма, Белогорска и Симферополя. Седьмым является севастопольский участок (13,2 км).

Проект восьмого этапа "Тавриды" включает реконструкцию существующего объезда Севастополя и строительство двухуровневой развязки на Ялтинском кольце. Протяженность участка — около 7,5 км.

На данный момент открыто движение по двум из семи участков "Тавриды". Полностью рабочее движение на первой очереди дороги — по двум полосам от Керчи до Симферополя — откроется в декабре нынешнего года, вся трасса (четыре полосы) должна быть сдана в декабре 2020 г.

Интерфакс