Донской: Инвестиции в новый ГПЗ ИНК могут составить $2,5 млрд

Инвестиции в новый газоперерабатывающий завод Иркутской нефтяной компании (ИНК) могут составить 2,5 миллиарда долларов в период с 2018 по 2023 годы, сообщил журналистам экс-министр экологии и природных ресурсов РФ, член совета директоров Иркутской нефтяной компании (ИНК) Сергей Донской.

"Газа много свободного. Мы занимаемся переработкой газа, превращаем его в продукт, который можно будет дальше реализовывать. 2,5 миллиарда долларов вкладывать придется в ближайшее время, в 2018-2023 годах", — сказал Донской в кулуарах Восточного экономического форума.

Он отметил, что мощность завода составит 650 тысяч тонн полиэтилена в год, чтобы достичь цели по полной переработке добываемого газа, сказал он. Донской также сообщил журналистам, что подписал от имени ИНК соглашение о сотрудничестве при строительстве завода полимеров в городе Усть-Куте с японской Toyo Engineering. Со стороны Toyo Engineering документ подписал президент корпорации Масаюки Ямагути.

ИНК с 2010 года приступило к реализации проекта для переработки природного и попутного газа. Третий этап программы предполагает возможность строительства в районе Толстого мыса города Усть-Кута Усть-Кутского завода по производству полиолефинов, рассчитанного на производство линейного полиэтилена высокого давления – ЛПЭВД (LLDPE) и полиэтилена низкого давления – ПЭНД (HDPE) в 2018-2022 годах включительно.

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