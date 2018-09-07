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Мероприятия

IEK GROUP на "Городе света" в Кемерово – яркая экспозиция и интересное общение

IEK GROUP на Городе света в Кемерово – яркая экспозиция и интересное общение

11 сентября 2018, 15:40
Рубрика: Мероприятия
Метки: IEK, IEK GROUP

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IEK, IEK GROUP

IEK, IEK GROUP

6 сентября в г. Кемерово прошла очередная выставка "Город света", организованная ассоциацией "Русский свет". Мероприятие объединило представителей профильных отраслей региона — производителей электротехнической продукции, сотрудников проектных институтов, промышленных предприятий, строительных компаний и других организаций.

IEK GROUP на стенде площадью 40 кв.м продемонстрировала широкий ассортимент продукции всех своих торговых марок — электрооборудования и светотехники IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и телекоммуникационного оборудования ITK®. Посетители обращали внимание на новый фирменный стиль IEK GROUP, в котором была оформлена часть экспозиции, особым интересом пользовался стенд с образцами светотехники IEK®.

IEK GROUP на "Городе света" в Кемерово – яркая экспозиция и интересное общениеДеловая программа выставки включала в себя множество семинаров и мастер-классов. Специалисты IEK GROUP провели семинар на тему "Светодиодное освещение IEK® для решения задач освещения в сфере ЖКХ, промышленного и уличного освещения", а также два мастер-класса: "Монтаж арматуры для СИП" и "Торговая марка ONI®. Управление преобразователем частоты при помощи HMI-панели оператора". Мероприятия собрали большую аудиторию — гости выставки охотно принимали участие в семинаре и мастер-классах, с интересом слушали рассказчиков, задавали много вопросов.

Выставка "Город света", завершившаяся в Кемерово, стала последней в 2018 году. Спасибо организаторам за работу. До встречи в "Городе света"-2019!

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: Группа компаний IEK

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