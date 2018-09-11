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Мероприятия

РУСАЛ завершит перерегистрацию в конце октября

РУСАЛ завершит перерегистрацию в конце октября

11 сентября 2018, 17:30
Рубрика: Мероприятия
Метки: РУСАЛ, САНКЦИИ РУСАЛ

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РУСАЛ, полгода назад подпавший под американские санкции, должен перерегистрироваться в специальном административном районе (САР) РФ до истечения дедлайна OFAC на бизнес-операции с компанией, следует из слов главы Минэкономразвития РФ Максима Орешкина.

"У нас сейчас закон вступил в силу. Сейчас готовятся все подзаконные акты, будет еще ряд уточнений, в том числе в законодательство, поэтому мы говорим о начале октября", - сказал он журналистам в кулуарах ВЭФ-2018, отвечая на вопрос о сроках редомицилирования РУСАЛа.

Срок разрешения на бизнес-операции с РУСАЛом истекает 23 октября.

В августе, сразу после вступления в силу оперативно принятого на фоне усиления американских санкций закона о САР, совет директоров РУСАЛа одобрил подготовку к смене юрисдикции компании с о.Джерси в РФ. Совет поручил менеджменту подготовить и представить детальный план действий по смене юрисдикции. Окончательно редомициляцию должны одобрить акционеры РУСАЛа.

Интерфакс 

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Эта новость часть сюжета РУСАЛ под санкциями
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