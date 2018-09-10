РусГидро, Полюс Магадан и Правительство Магаданской области подписали соглашение о сотрудничестве

В рамках IV Восточного экономического форума Председатель Правления – Генеральный директор ПАО "РусГидро" Николай Шульгинов, временно исполняющий обязанности губернатора Магаданской области Сергей Носов и Генеральный директор ПАО "Полюс" Павел Грачев подписали соглашение о сотрудничестве между ПАО "РусГидро", Правительством Магаданской области и АО "Полюс Магадан", направленное на решение вопросов эксплуатации строящейся высоковольтной линии электропередачи напряжением 220 кВ "Усть-Омчуг – Омчак Новая" с распределительным пунктом 220 кВ и подстанцией 220 кВ "Омчак Новая".

Строительство объекта в настоящее время ведет АО "Полюс Магадан" за счет субсидии из федерального бюджета в размере 9,95 млрд рублей. Субсидия предоставлена в рамках оказания государственной инфраструктурной поддержки проекта "Строительство горнодобывающего и перерабатывающего предприятия на базе Наталкинского золоторудного месторождения". Завершение строительства запланировано на 2019 год.

Стороны договорились, что после завершения строительства построенные за бюджетные средства электросетевые объекты будут переданы для дальнейшей эксплуатации в аренду ПАО "Магаданэнерго" и далее – в собственность Магаданской области.

В соответствии с соглашением, власти Магаданской области обеспечат установление экономически обоснованных тарифов на оказание услуг по передаче электрической энергии по сетям ПАО "Магаданэнерго". Со своей стороны ПАО "Магаданэнерго" обеспечит оперативное технологическое присоединение построенных электросетевых объектов к электрическим сетям.

Сергей Носов отметил, что проект по строительству и дальнейшей эксплуатации линии электропередачи "Усть-Омчак – Омчак Новая" является хорошим примером государственно-частного партнерства, а также поблагодарил компанию РусГидро за большую работу по опережающему развитию электроэнергетики в Магаданской области, которое дает возможность создавать в регионе новые промышленные объекты. Николай Шульгинов подтвердил беспрецедентно высокий рост электропотребления в Магаданской области: "Только за восемь месяцев этого года потребление выросло на 18%. Такого нет нигде в России". Сергей Носов также поблагодарил РусГидро за реализацию важных социальных и благотворительных программ в регионе. "Сегодня завершается подготовка к открытию нового корпуса в больнице поселка Синегорье, где будет новое отделение. Оно очень нужно нашей системе здравоохранения", – сказал Сергей Носов.

Дальний Восток является приоритетным для РусГидро регионом, здесь сосредоточено большинство строящихся компанией объектов. В частности, в Магаданской области компания реализует один из крупнейших инвестиционных проектов – строительство Усть-Среднеканской ГЭС. Первые два гидроагрегата станции общей мощностью 168 МВт были введены в эксплуатацию в 2013 году, ввод в эксплуатацию гидроагрегата №3 Усть-Среднеканской ГЭС запланирован на IV квартал 2018 года. С началом работы Усть-Среднеканской ГЭС надежность электроснабжения населения и промышленных предприятий региона значительно повысилась. Ранее потребности изолированной Магаданской энергосистемы обеспечивались только одной электростанцией – Колымской ГЭС. Завершение строительства станции даст возможность реализации крупных инфраструктурных проектов в Магаданской области и Чукотском АО, а также будет способствовать судоходству по реке Колыме.