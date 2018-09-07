ВЭФ-2018: Ученые возглавят региональный энергетический диалог: итоги панельной сессии "Энергетическое сотрудничество в Северо-Восточной Азии"

11 сентября на ВЭФ-2018 состоялась панельная сессия "Энергетическое сотрудничество в Северо-Восточной Азии". Международные эксперты, главы научных институтов и руководители организаций оценили перспективы энергетического сотрудничества в регионе и определили механизмы его активизации. Организатором сессии выступила ассоциация по развитию международных исследований и проектов в области энергетики "Глобальная энергия".

Эксперты пришли к выводу, что создание общего энергетического рынка имеет принципиальное значение для стран региона и будет стимулировать решение вопросов энергетической безопасности, обеспечения мира и устойчивого экономического развития.

Рае Квон Чунг (Южная Корея), член Международного комитета по присуждению премии "Глобальная энергия", лауреат Нобелевской премии мира отметил, что создание регионального энергетического рынка в долгосрочной перспективе откроет возможности для поставщиков и потребителей энергии, создаст необходимую инфраструктуру и дополнительные энергообъекты. По этой причине необходимо начать процесс энергетической интеграции, которая решит проблему энергетического голода. Эксперт подчеркнул, что выгоду от общего энергетического рынка получат все страны региона, при этом Россия как основной поставщик энергии станет лидером процесса интеграции. "Россия обладает огромным потенциалом для экспорта энергоресурсов. Мировая доля производства первичной энергии в России составляет 10,4%, в то время как ее доля потребления энергии в 2017 году составила лишь 5,2%", - подытожил спикер.

С мнением Рае Квон Чунга о роли России в энергообъединении региона согласен также Олег Бударгин (Россия), член Наблюдательного совета ассоциации "Глобальная энергия", вице-председатель Мирового энергетического совета. Эксперт убежден, что преимущество на стороне России не только из-за избытка электроэнергии, но и наличия соответствующей технологической базы и накопленного опыта интеграционных процессов. Помимо этого, Россия обладает самой конкурентоспособной ценой на электроэнергию среди стран Северо-Восточной Азии – 0,07 $/ кВт·ч, в то время как у Китая - 0,11 $/ кВт·ч, у Японии – 0,28 $/ кВт·ч, у Южной Кореи - 0,08 $/ кВт·ч.

Олег Бударгин также добавил, что для России такие интеграционные процессы очень своевременны, так как соответствуют важной задаче - переходу к новому технологическому циклу, который призван обеспечить высокое качество жизни с обязательной составляющей в виде доступной энергии.

Расширяя идею и важность создания единого рынка торговли энергоносителями Лю Хунпэн (Тайланд), директор отдела энергетики Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана Организации Объединенных Наций (ЭСКАТО), отметил, что такие значимые проекты, как азиатское энергетическое кольцо и крупные газопроводы помогут энергорынку эффективно функционировать. ЭСКАТО ООН готова способствовать ведению политического диалога между странами и обеспечить техническую жизнеспособность подобных проектов. Дополнительные предложения по реализации "Азиатского суперкольца" внес Ванг Джун (Китай), главный инженер Китайского института планирования и проектирования электроэнергии. В свою очередь, Батмунк Йерен-Улзи (Монголия), начальник отдела инвестиций и производства Министерства энергетики Монголии, отметил потенциал страны в сфере генерации энергии из возобновляемых источников и возможную схему торговли энергией между странами.

Ли Бу Янг (Южная Корея), почетный президент PEACE ASIA Corporation подчеркнул, что "достижение политического консенсуса и налаживание мирных процессов – обязательные условия построения регионального рынка энергоносителей". О новых возможностях для энергетического сотрудничества в Северо-Восточной Азии благодаря началу мирных процессов на Корейском полуострове рассказал Парк Чан Мо (Северная Корея), почетный ректор университета науки и технологий Пхеньяна.

В целом, все эксперты сошлись во мнении, что необходимо создать постоянно действующую многостороннюю платформу для диалога. Такой площадкой станет региональный энергетический форум (Regional Dialogue Forum) в Северо-Восточной Азии, который сможет поддержать создание инфраструктурный проектов (таких как "Азиатское суперкольцо" и трубопроводы природного газа). Ведущая роль в этом диалоге будет отведена ученым, поскольку именно они, являясь разработчиками передовых решений, могут предложить новые технологические подходы и экономические модели, которые выведут интеграционные процессы на новый уровень. Рае Квон Чунг отметил, что лучшие деятели науки объединятся для решения региональных энергетических задач. И в этом диалоге международная энергетическая премия "Глобальная энергия" может быть особенно ценной, так как ежегодно она награждает ведущих мировых ученых, которые сделали важный вклад в развитие мировой энергетической отрасли. Кроме того, у "Глобальной энергии" накоплен бесценный опыт организации международных дискуссионных площадок и проведения мероприятий на мировом уровне.

Восточный экономический форум – это уникальная международная коммуникационная площадка для взаимодействия представителей бизнеса, политических кругов, экспертного и медийного сообществ России и стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Ключевая тема ВЭФ-2018 – "Дальний Восток: расширяя границы возможностей".