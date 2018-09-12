Александр Новак принял участие в российско-китайских переговорах

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак принял участие во встрече Президента Владимира Путина с Председателем КНР Си Цзиньпином. Президент отметил важность энергетического сектора для двусторонних отношений России и Китая.

"В прошлом году в рамках межправительственных отношений Россия поставила в Китай 30 млн тонн нефти, а с учётом коммерческих отгрузок эта цифра превысила 52 млн тонн", - сказал Владимир Путин.

Упомянул президент и об успехах в газовой сфере. "Согласованы основные условия поставок газа с Дальнего Востока. Китайским инвесторам принадлежит существенная доля в проекте "Ямал СПГ", с декабря 2017 г. с этого предприятия потребителям в 14 стран мира, включая КНР, отгружено 4 млн тонн сжиженного газа", - отметил глава государства.

Развивается российско-китайское взаимодействие в сфере мирного атома, добавил Президент.

"Уже эксплуатируется первая очередь Тайваньской АЭС. В этом году принят третий энергоблок, четвертый готовится к сдаче, Росатомом запланировано строительство ещё двух блоков этой АЭС", - сказал Президент.

По итогам переговоров лидеров России и Китая Александр Новак отметил, что российско-китайское сотрудничество в сфере энергетики вышло на беспрецедентно высокий уровень.

"За 8 месяцев 2018 г. на 30,4% выросли поставки нефти в КНР и составили 26,12 млн тонн. Экспорт угля в первом полугодии увеличился на 8,6%, поставлено 12,89 млн тонн угля. Также в первом полугодии 2018 г. китайские потребители получили из России 1,38 млрд кВт ч. электроэнергии, что на 12,4% больше аналогичного показателя прошлого года", - сказал Министр.

Значительным потенциалом обладает газовая сфера. "Реализуется ряд двусторонних проектов, как на территории Российской Федерации, так и в Китае. Речь, прежде всего, идет о проекте Ямал СПГ. китайские компании выражают заинтересованность в участии в проекте "Арктик СПГ 2", успешно продвигаются работы над "восточным" маршрутом",- сообщил Александр Новак.

После двусторонних переговоров лидеры России и Китая и их делегации приняли участие в круглом столе руководителей регионов двух стран.

В ходе этой встречи Владимир Путин отметил, что без участия регионов невозможна реализация крупных проектов.

"Реализуются крупные совместные инвестиционные, инфраструктурные и транспортные проекты. В их числе проект Сковородино-Мохе, по которому уже осуществляется поставки российских углеводородов китайским потребителям. По графику идет прокладка газопровода "Сила Сибири". Это общенациональные, большие проекты, но они проходят по вашим территориям и в таких случаях всегда важна работа с региональными властями", - подчеркнул Владимир Путин.