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Инвестиции (проекты)

Комплексный план развития инфраструктуры рассмотрят на следующей неделе

Комплексный план развития инфраструктуры рассмотрят на следующей неделе

12 сентября 2018, 15:01
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ИНВЕСТИЦИИ

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Комплексный план развития магистральной инфраструктуры будет рассмотрен на следующей неделе на президиуме совета по стратегическому развитию, сообщил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

Президент РФ Владимир Путин в майском указе поручил правительству подготовить комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры и утвердить его до 1 октября 2018 года. Он должен обеспечить в 2024 году развитие транспортных коридоров "Запад — Восток" и "Север — Юг" для перевозки грузов, повышение уровня экономической связанности территории РФ через расширение и модернизацию железнодорожной, авиационной, автодорожной, морской и речной инфраструктуры.

"Стоимость пока не меняется (6,8 триллиона рублей — ред.). Но там все источники, соответственно, в том числе и бюджетные. Будем рассматривать комплексный план на следующей неделе на президиуме совета по стратегическому развитию. Понятно, что какие-то еще изменения возможны. Все это будет финализировано в итоге в бюджете", — сказал Орешкин в кулуарах ВЭФ.

"На президиуме будем рассматривать, посмотрим те развилки, которые остаются. Они существуют и список объектов тоже будет меняться. Президиум будет у премьера", — добавил он.

Помощник президента РФ Андрей Белоусов сообщал о договоренности государства и бизнеса совместно решить, как без ущерба для текущей деятельности компаний стимулировать их инвестиции в инвестпроекты, соответствующие приоритетам майского указа президента РФ. Ожидается, что список подобных проектов, отвечающих интересам и компаний, и государства, будет сформирован до 15 октября.

РИА Новости

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