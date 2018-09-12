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Модернизация

"Пермэнерго" завершает важный этап реконструкции подстанции "Северная" в Орджоникидзевском районе Перми

Пермэнерго завершает важный этап реконструкции подстанции Северная в Орджоникидзевском районе Перми

12 сентября 2018, 14:24
Рубрика: Модернизация
Метки: ПЕРМЭНЕРГО

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Филиал ОАО "МРСК Урала" - "Пермэнерго" завершает важный этап реконструкции подстанции "Северная" в Орджоникидзевском районе Перми.

Специалисты филиала ОАО "МРСК Урала" - "Пермэнерго" завершают работы в закрытом распредустройстве 6 кВ подстанции. Здесь уже установлено 18 новых ячеек 2-й секции шин. На очереди монтаж такого же количества ячеек в 1-й секции шин. В ЗРУ-6 кВ будут также смонтированы два трансформатора собственных нужд.

В течение 2017-2018 гг. энергетики уже провели на подстанции "Северная" переустройство общеподстанционного пульта управления. Здесь были установлены система оперативного тока, щит собственных нужд и аккумуляторная батарея. Также произведена реконструкция открытого распределительного устройства 110 кВ, где смонтированы современные масляные дугогасящие реакторы и ограничители перенапряжения.

На реализацию всех указанных мероприятий по реконструкции энергообъекта предусмотрено направить порядка 170 миллионов рублей.

В 2019 – 2020 гг. в рамках инвестиционной программы "МРСК Урала" энергетики "Пермэнерго" планируют увеличить мощность подстанции "Северная". Два силовых трансформатора мощностью 16 МВА каждый будут заменены на новые - мощностью по 25 МВА. Также будут установлены современные системы релейной защиты и автоматики.

Подстанция 110/6 кВ "Северная" является питающим центром для социальных и бытовых потребителей Орджоникидзевского района города Перми, а также ПАО "НПО "Искра"", производящего изделия и агрегаты для авиационных и космических программ Российской Федерации, нефтяной и нефтеперерабатывающей промышленности страны.

Компания: ОАО "МРСК Урала"

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