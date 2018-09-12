РусГидро и Фонд ДВФУ оснащают лаборатории Университета оборудованием

Сегодня в Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ) в рамках IV Восточного экономического форума (ВЭФ) состоялась встреча заместителя Генерального директора по управлению персоналом и организационному развитию ПАО "РусГидро" Байрты Первеевой и Президента Фонда ДВФУ Игоря Осипова. Руководители подвели первые итоги сотрудничества за последние полтора года и обсудили дальнейшие шаги по реализации плана оснащения лабораторий двух кафедр Инженерной школы ДВФУ: электроэнергетики и электротехники, теплоэнергетики и теплотехники.

В 2016 году РусГидро и ДВФУ заключили соглашение о стратегическом партнерстве и подписали договор о пожертвовании Фонду ДВФУ 30 млн рублей. По итогам полутора лет доход Фонда от вложенных энергохолдингом средств составил 2,9 млн рублей. На эти деньги закуплено и устанавливается оборудование: лабораторный стенд "Электрические машины 1,5 кВт" ЭМ2-1,5-СР и лабораторный комплекс газовая турбина с силовой установкой ET 794, и утверждается план модернизации оборудования кафедр на 2019 год.

"Взаимодействие с ведущими вузами страны позволяет такому крупному энергетическому холдингу, как РусГидро, эффективно решать задачу кадрового обеспечения всех этапов производства и распределения электроэнергии, – сказала в ходе встречи Байрта Первеева. – Нам важно, чтобы студенты учились на современном оборудовании, получая знания и навыки необходимые для работы на объектах Группы РусГидро. ДВФУ отвечает всем этим требованиям – уровень преподавательского состава и обновленное лабораторное оборудование кафедр электро- и теплоэнергетики обеспечивает высокое качество подготовки студентов".

"Руководство страны поставило в приоритет задачу развития ДВФУ, а это возможно только в сотрудничестве с крупнейшими промышленными предприятиями, – заявил Игорь Осипов. – В русле этой логики сотрудничество с РусГидро имеет для нас стратегически важное значение. Объединяя наши усилия, мы можем достичь результатов в образовании, науке, производстве и подготовить востребованные кадры для электро- и теплоэнергетического комплекса Дальнего Востока".

Ежегодный доход от инвестирования средств РусГидро будет направляться на целевое финансирование проектов Инженерной школы ДВФУ в рамках разработанной совместно с РусГидро дорожной карты партнерства. Для реализации намеченных задач стороны утвердили план совместных мероприятий до 2020 года, включающий взаимодействие на различных этапах образовательной и научной деятельности.