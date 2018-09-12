 
Подписаться на новости
Модернизация

Урал может стать пилотным регионом в программе цифровизации электросетей

Урал может стать пилотным регионом в программе цифровизации электросетей

12 сентября 2018, 16:25
Рубрика: Модернизация
Метки: МРСК УРАЛА

Обсудить на форуме

221 просмотр

Генеральный директор ПАО "Россети" Павел Ливинский на площадке Восточного экономического форума принял участие в рабочей встрече Министра энергетики Российской Федерации Александра Новака с генеральным директором Государственной электросетевой корпорации КНР Шу Инбяо.

В рамках встречи обсуждались вопросы развития сотрудничества между двумя крупнейшими электросетевыми компаниями мира. В частности, дальнейшие шаги по созданию совместного предприятия ПАО "Россети" и ГЭК Китая для реализации совместных проектов по строительству и модернизации объектов электроэнергетики с применением цифровых интеллектуальных технологий как на территории России, так и в Китае.

Ещё одним аспектом повестки локализации производства китайских партнёров на территории Российской Федерации стал вопрос развития научно-технического взаимодействия, в том числе проработка совместных НИОКР и их продвижение не только на территории России и Китая, но и экспорт цифровых решений на рынки третьих стран.

Министр энергетики РФ, руководители "Россетей" и ГЭК Китая обсудили также вопросы цифровизации электросетевого комплекса России, в том числе потенциальные пилотные зоны. С целью создания условий для перехода от консультаций к дальнейшей практической реализации намерений Павел Ливинский выступил с предложением рассмотреть возможность создания пилотной площадки цифровых технологий на территории ответственности дочерней компании ПАО "Россети" - МРСК Урала.

В завершении встречи стороны подтвердили заинтересованность в продолжении двустороннего сотрудничества.

Компания: ОАО "МРСК Урала"

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Модернизация
Республика Саха (Якутия) и АО
Новым ТЭС в Крыму грозят штрафы
В Саранске завершен ремонт тепломагистрали по проспекту Ленина
Смоленские энергетики оценили преимущества работы с современными СИП
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно