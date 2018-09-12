Урал может стать пилотным регионом в программе цифровизации электросетей

Генеральный директор ПАО "Россети" Павел Ливинский на площадке Восточного экономического форума принял участие в рабочей встрече Министра энергетики Российской Федерации Александра Новака с генеральным директором Государственной электросетевой корпорации КНР Шу Инбяо.

В рамках встречи обсуждались вопросы развития сотрудничества между двумя крупнейшими электросетевыми компаниями мира. В частности, дальнейшие шаги по созданию совместного предприятия ПАО "Россети" и ГЭК Китая для реализации совместных проектов по строительству и модернизации объектов электроэнергетики с применением цифровых интеллектуальных технологий как на территории России, так и в Китае.

Ещё одним аспектом повестки локализации производства китайских партнёров на территории Российской Федерации стал вопрос развития научно-технического взаимодействия, в том числе проработка совместных НИОКР и их продвижение не только на территории России и Китая, но и экспорт цифровых решений на рынки третьих стран.

Министр энергетики РФ, руководители "Россетей" и ГЭК Китая обсудили также вопросы цифровизации электросетевого комплекса России, в том числе потенциальные пилотные зоны. С целью создания условий для перехода от консультаций к дальнейшей практической реализации намерений Павел Ливинский выступил с предложением рассмотреть возможность создания пилотной площадки цифровых технологий на территории ответственности дочерней компании ПАО "Россети" - МРСК Урала.

В завершении встречи стороны подтвердили заинтересованность в продолжении двустороннего сотрудничества.