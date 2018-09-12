Завод по производству корпусов для центров хранения и обработки данных планируется создать в Башкирии.

Как сообщает министерство экономического развития Республики Башкортостан, 11 сентября состоялось заседание комиссии по рассмотрению и отбору инвестиционных проектов для включения в перечень приоритетных инвестиционных проектов.

Согласно информации, одним из таких проектов стало строительство завода "БИТ". В частности, предприятие займётся производством настенных и напольных электротехнических корпусов, корпусов для центров хранения и обработки данных, устройств кабельного ввода, и металлоконструкций, в том числе в рамках программы импортозамещения.

Завод расположится в посёлке Зубово Уфимского района. Инициатором его создания является ООО "ЭлКом". Объем инвестиций составит 651 млн. рублей, срок реализации проекта 2017 – 2023 годы. Социальный эффект выражается в создании 213 новых рабочих мест.

Отмечается, что инициатор претендует на получение налоговых преференций.

НТА-Приволжье