АВВ примет участие в проекте по переводу крупнейшей белорусской подстанции на работу в цифровом формате

Шведско-швейцарский концерн АВВ поставит оборудование для реконструкции ОРУ-330 кВ и ОРУ-110 кВ в целях перевода их на работу в цифровом формате для крупнейшей в Белоруссии узловой ПС 330/110/10 кВ Могилев Восточная, находящейся на балансе РУП "Могилевэнерго". Генеральным подрядчиком проекта модернизации подстанции является словенская компания RIKO.

В рамках модернизации подстанцию планируется оснастить новейшими цифровыми технологиями, которые позволят повысить управляемость и надежность работы оборудования, а также оптимизировать эксплуатационные расходы. АВВ установит устройства защиты и управления, систему сбора и обработки данных ABB Ability MicroSCADA, а также высоковольтное цифровое оборудование, например, волоконно-оптические датчики тока (Fiber Optics Current Sensors, FOCS-FS) и выключатели-разъединители (Disconnecting Circuit Breakers, DCB), у которых в одном блоке объединены функции выключателя и разъединителя. Для информационного обмена внутри ПС будет использована цифровая технологическая шина и Ethernet- кабели вместо медных проводов, что позволит снизить затраты на организацию информационного обмена и связи и более компактно разместить подстанционное оборудование.

Цифровизация обеспечивает прозрачность работы оборудования и технологических систем, позволяет эффективно использовать огромный массив исходных данных, а также обеспечить интеграцию информационных (IT) и эксплуатационных (OT) технологий, что позволяет операторам в центрах управления проводить ключевую аналитику в режиме реального времени и предотвращать критические технологические нарушения в работе оборудования. В связи с использованием цифровых датчиков объем собираемых с подстанционного оборудования, обрабатываемых и анализируемых данных значительно увеличивается, что также позволяет использовать их в дальнейшем для защиты оборудования, мониторинга его состояния и управления режимами работы с использованием прогнозного моделирования, компьютерной обработки и облачного хранилища данных.

Собираемые на цифровой ПС в режиме реального времени данные об основном оборудовании после соответствующей обработки поступают на головное предприятие. Это позволяет осуществлять оперативный мониторинг состояния оборудования и планировать профилактическое и ремонтное обслуживание по состоянию с использованием разработанного ABB программного обеспечения для управления активами – ABB Ability Ellipse APM (Asset Performance Management), что повышает эффективность эксплуатационных затрат.