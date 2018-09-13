ФСК ЕЭС приняла участие в Восточном экономическом форуме

Делегация ФСК ЕЭС во главе с Председателем Правления компании Андреем Муровым приняла участие в мероприятиях деловой программы Восточного экономического форума (ВЭФ), включая пленарное заседание "Дальний Восток: расширяя границы возможностей". На полях ВЭФ были подписаны соглашения о сотрудничестве ФСК ЕЭС с Приморским краем и Сахалинской областью, направленные на рост обеспеченности регионов электроэнергией за счет использования объектов распределенной генерации дочерней компании "Мобильные ГТЭС".

А. Муров на площадке форума провел рабочие встречи и переговоры с руководством промышленных компаний – крупных потребителей электроэнергии, партнерами, представителями отраслевого научного сообщества. Члены делегации ФСК ЕЭС приняли участие в мероприятиях, где обсуждалось усиление транспортной и энергетической инфраструктуры для решения задачи опережающего социально-экономического развития Дальнего Востока, а также международное энергетическое сотрудничество.

Развитие магистральной электросетевой инфраструктуры Дальнего Востока – приоритетная задача ФСК ЕЭС. С 2009 года компания направила на реализацию проектов в регионе свыше 155 млрд рублей, до 2020 года будет инвестировано еще не менее 37,5 млрд рублей.

Крупнейший из проектов связан с обеспечением внешнего электроснабжения Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей. Всего в части ФСК ЕЭС запланировано 21 мероприятие, в стадии строительства уже находятся девять энергообъектов. В 2018 году будет введена в эксплуатацию ЛЭП 220 кВ "Комсомольская – Селихино – Ванино" протяженностью 390 км, которая не только создаст условия для развития БАМа, но и позволит повысить надежность электроснабжения портовой зоны Ванино и Советской Гавани – ключевого узла для экспорта угля.

ФСК ЕЭС создает на Дальнем Востоке электросетевую инфраструктуру для территорий опережающего развития (ТОР). В 2018 году будет завершен очередной этап выдачи мощности резидентам ТОР "Большой камень", а также обеспечено энергоснабжение ТОР "Хабаровск" (площадка "Ракитное"), "Надеждинская" и "Михайловский".

Одно из главных направлений работы ФСК ЕЭС на Дальнем Востоке связано с решением проблемы энергодефицитных и технически изолированных районов. В 2018 году с пуском подстанции 220 кВ "Томмот" будет введен в действие энерготранзит "Нерюнгринская ГРЭC – Нижний Куранах – Томмот – Майя" протяженностью более 750 км. Это позволит присоединить изолированный центральный энергорайон Республики Саха (Якутия) к Единой национальной электрической сети России.