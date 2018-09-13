Китайский экспорт алюминия продолжает расти

По данным таможенных органов КНР, в августе 2018 г. национальные компании отправили за рубеж 517 тыс. т алюминия, что лишь незначительно уступило показателю предыдущего месяца и на 19,4% больше, чем в тот же месяц годичной давности.

Таким образом китайский экспорт алюминия уже три месяца подряд превышает 500 тыс. т в месяц, что является беспрецедентным для отрасли. В целом в период с июня по август китайские компании продали иностранным покупателям почти 1,55 млн. т алюминия или более 40% от общего показателя за восемь месяцев.

Всего в январе-августе китайские производители алюминия поставили на экспорт порядка 3,74 млн. т полуфабрикатов и готовой продукции из этого металла. Это на 15% больше, чем в тот же период 2017 г.

Специалисты связывают расширение китайского экспорта алюминия с американскими санкциями против российской группы "Русал". Это привело к возникновению дефицита на мировом рынке и повышению цен.

Еще более острая нехватка предложения наблюдается сейчас на мировом рынке глинозема. Благодаря этому китайские компании начали сами поставлять данное сырье за рубеж, хотя обычно выступали его импортерами. Только за три месяца с мая по июль китайский экспорт глинозема превысил 300 тыс. т, тогда как за первые семь месяцев прошлого года объем таких поставок составил всего лишь около 30 тыс. т при импорте в 1,67 млн. т.

ИИС "Металлоснабжение и сбыт"