Монтаж стал еще удобнее с новинками IEK® для комплектации шкафов НКУ

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13 сентября 2018, 16:53
Рубрика: Производство
Метки: IEK
В рамках разработки комплексных решений IEK GROUP расширяет ассортимент аксессуаров и принадлежностей для электротехнических шкафов и представляет новинки для комплектации шкафов НКУ.
Изоляторы шинные плоские ИШП IEK® предназначены для удерживания силовых токоведущих шин в шинной сборке внутри электрических распределительных шкафов и щитов с номинальным током до 4000 A.
Используются для упорядоченной организации шинных соединений и установки различных ответвлений от центральных шин при сборке щитов НКУ различного назначения.
Преимущества изоляторов шинных плоских ИШП IEK®:
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Выполнены из SMC-материала, обладающего высокой прочностью на изгиб и растяжение. Устойчивы к динамическим нагрузкам при возникновении токов короткого замыкания.
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Изолятор имеет двух- или трехфазное исполнение.
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Обеспечивает вертикальное крепление шин толщиной 5 и 10 мм.
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Простота и надежность конструкции для быстрой сборки шинных систем из медных и алюминиевых шин.
Предназначены для изоляции соединительных шпилек при установке плоских изоляторов в шинной сборке. Изоляторы соединительных шпилек для ИШП IEK® выполнены в виде трубок различной длины, что обеспечивает возможность использования с силовыми шинами разной ширины.
Преимущества изоляторов соединительных шпилек для ИШП IEK®:
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Выполнены из стекловолоконной ткани, покрытой эпоксидной смолой.
Широкий размерный ряд обеспечивает возможность использования с силовыми шинами различной ширины.
Вводные клеммы для модульного оборудования IEK® предназначены для присоединения проводников больших сечений к модульному оборудованию, создания проходных соединений групп автоматов при помощи круглого кабеля.
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Плоский контакт шины вводной клеммы создает большую поверхность соприкосновения с контактом соединительной шины.
Гальваническое покрытие контактов для сохранения долговечности соединений.
Удобное подведение питания к соединительным шинам и клеммным зажимам модульных аппаратов.
Ограничитель на DIN-рейку (пластик) IEK® используется для фиксации и ограничения перемещения модульной аппаратуры на DIN-рейке.
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Изготовлены из негорючего полиамида.
Возможность использования маркировки для идентификации рядов модульной аппаратуры.
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Надежное винтовое соединение для обеспечения качества фиксации на DIN-рейке.