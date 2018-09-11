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Производство

Монтаж стал еще удобнее с новинками IEK® для комплектации шкафов НКУ

Монтаж стал еще удобнее с новинками IEK® для комплектации шкафов НКУ

13 сентября 2018, 16:53
Рубрика: Производство
Метки: IEK

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В рамках разработки комплексных решений IEK GROUP расширяет ассортимент аксессуаров и принадлежностей для электротехнических шкафов и представляет новинки для комплектации шкафов НКУ.

Изоляторы шинные плоские ИШП IEK®

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Изоляторы шинные плоские ИШП IEK® предназначены для удерживания силовых токоведущих шин в шинной сборке внутри электрических распределительных шкафов и щитов с номинальным током до 4000 A.

Используются для упорядоченной организации шинных соединений и установки различных ответвлений от центральных шин при сборке щитов НКУ различного назначения.

Преимущества изоляторов шинных плоских ИШП IEK®:

Выполнены из SMC-материала

Выполнены из SMC-материала, обладающего высокой прочностью на изгиб и растяжение. Устойчивы к динамическим нагрузкам при возникновении токов короткого замыкания.
Обеспечивает вертикальное крепление шин толщиной 5 и 10 мм

Изолятор имеет двух- или трехфазное исполнение.

Обеспечивает вертикальное крепление шин толщиной 5 и 10 мм.
Простота и надежность конструкции

Простота и надежность конструкции для быстрой сборки шинных систем из медных и алюминиевых шин.

Изоляторы соединительных шпилек для ИШП IEK®

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Предназначены для изоляции соединительных шпилек при установке плоских изоляторов в шинной сборке. Изоляторы соединительных шпилек для ИШП IEK® выполнены в виде трубок различной длины, что обеспечивает возможность использования с силовыми шинами разной ширины.

Преимущества изоляторов соединительных шпилек для ИШП IEK®:

Выполнены из стекловолоконной ткани

Выполнены из стекловолоконной ткани, покрытой эпоксидной смолой.

Широкий размерный ряд обеспечивает возможность использования с силовыми шинами различной ширины.

Вводные клеммы для модульного оборудования IEK®

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Вводные клеммы для модульного оборудования IEK® предназначены для присоединения проводников больших сечений к модульному оборудованию, создания проходных соединений групп автоматов при помощи круглого кабеля.

Преимущества вводных клемм для модульного оборудования IEK®:

Удобное подведение питания

Плоский контакт шины вводной клеммы создает большую поверхность соприкосновения с контактом соединительной шины.

Гальваническое покрытие контактов для сохранения долговечности соединений.

Удобное подведение питания к соединительным шинам и клеммным зажимам модульных аппаратов.

Ограничитель на DIN-рейку (пластик) IEK®


Ограничитель на DIN-рейку (пластик) IEK® используется для фиксации и ограничения перемещения модульной аппаратуры на DIN-рейке.

Преимущества ограничителя на DIN-рейку (пластик) IEK®:

Изготовлены из негорючего полиамида

Изготовлены из негорючего полиамида.

Возможность использования маркировки для идентификации рядов модульной аппаратуры.
Надежное винтовое соединение

Надежное винтовое соединение для обеспечения качества фиксации на DIN-рейке.

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: Группа компаний IEK

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