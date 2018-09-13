Ташкентский металлургический завод должен заработать до конца 2019 г.

Как сообщил на международной конференции "Рынок металлов Средней Азии" Игорь Чистяков, главный технолог компании "Метпром", строительство Ташкентского металлургического завода в Узбекистане должно завершиться в декабре 2019 г. К настоящему времени на площадке завершен монтаж металлоконструкций. Первая коммерческая продукция должна быть произведена весной 2020 г.

Контракт на строительство данного предприятия "под ключ" был заключен с российским генеральным подрядчиком – группой компаний "Метпром" в мае 2017 г. Стоимость проекта составляет 287 млн. евро.

Проект предусматривает создание мощностей по холодной прокатке до 500 тыс. т в год. На реверсивном двухклетевом стане холодной прокатки будет выпускаться материал толщиной от 0,3 до 1,2 мм. Вся эта продукция пройдет затем через линию горячего цинкования, а 300 тыс. т продукции толщиной 0,3-0,7 мм получит полимерное покрытие. В сортамент продукции компании может войти и автолист, выпуск которого запланирован в объеме до 50 тыс. т в год. Этом материал, по словам Игоря Чистякова, будет использоваться, в основном, для изготовления внутренних деталей кузова.

Новый завод, который, как ожидается, выйдет на проектную мощность в 2022 г., покроет большую часть потребностей Узбекистана в листовом прокате с покрытием. Есть расчет на экспорт продукции. При этом, по словам Игоря Чистякова, запуск Ташкентского МЗ будет стимулировать расширению мощностей по обработке проката в стране. Экономика Узбекистана растет на 7-8% в год, так что металлопотребление там увеличивается высокими темпами.

При необходимости мощность предприятия может быть доведена до 750 тыс. т в год по холоднокатаному прокату. В таком случае проект предусматривает возможность установки второй линии горячего цинкования на 250 тыс. т в год.

ИИС "Металлоснабжение и сбыт"