Уралэлектромедь строит вторую очередь производства стальных конструкций

АО "Уралэлектромедь" (предприятие металлургического комплекса УГМК) ведет строительство второй очереди производства стальных конструкций (ПСК). Работы планируется завершить к концу 2018 года. Мощность производства с учетом двух очередей составит 8 тыс. тонн металлоконструкций в год. Ориентировочная стоимость второй очереди нового цеха составляет 380 млн рублей.

По словам начальника производства стальных конструкций АО "Уралэлектромедь" Андрея Мысляева, площадь второй очереди будет идентична первой и составит 8 тыс. кв. метров. На ней разместятся дробеструйный и окрасочно-сушильный участки, 10 сварочных постов, линия решетчатого настила и установка плазменной резки.

– Вторая очередь позволит нам выполнять полный цикл производства – от изготовления металлоконструкций различной сложности до их финишной обработки, – отметил Андрей Мысляев.

Строительство объекта началось в апреле 2017 года, параллельно со строительством первой очереди. К настоящему времени здесь выполнена замена ограждающих конструкций стен и окон, проложена ливневая канализация, окрашен фасад здания, смонтировано устройство въездных ворот.

На объекте ведется монтаж вентиляционных сетей и системы отопления, выполняются работы по устройству фундаментов под оборудование, монтаж подкрановых балок, транспортной системы и др.

Напомним, что первая очередь ПСК была введена в эксплуатацию в июле текущего года. Она оснащена станочным парком от ведущих производителей России, США, Турции и Китая. В арсенале – ленточно-пильные, кромко-фрезерные, профиле-гибочные станки, гильотины, установка термической резки, комбинированные пресс-ножницы, дробеметная установка – всего порядка 20 единиц нового оборудования.

За время работы ПСК уже выпустило 760 тонн металлоконструкций. В первую очередь, производство обеспечивает металлоконструкциями предприятия УГМК. В перечне выполненных заказов - конструкции для узла загрузки пыли из электрофильтров (СУМЗ, г. Ревда), конструкции для промышленного участка очистки регенерационных растворов и отмывочных вод энергоцеха (филиал "Производство полиметаллов" АО "Уралэлеткромедь", г. Кировград). В данный момент ПСК изготавливает надшахтное здание с копром для ООО "Башкирская медь".

Отметим, что ПСК также оказывает услуги по горячему цинкованию, обеспечивающему надежную защиту металла от коррозии. Производство горячего цинкования АО "Уралэлектромедь" одобрено компанией Lloyd ̉s Register Quality Assurance на соответствие стандарту системы менеджмента качества ISO 9001:2000.