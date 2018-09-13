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Контракты

В Котовске 936 фонарей заменят на светодиодные светильники

В Котовске 936 фонарей заменят на светодиодные светильники

13 сентября 2018, 15:28
Рубрика: Контракты
Метки: ИНВЕСТИЦИИ

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В Котовске началась модернизация городского освещения, в ходе которой все 936 фонарей будут заменены на более современные светодиодные светильники.

В рамках реализации программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Тамбовской области" между администрацией города Котовска и ООО "ААА Инжиниринг" заключен семилетний энергосервисный контракт на замену старых фонарей на более современные светодиодные светильники российского производства с очень высоким качеством света.

Осуществлять бесплатное обслуживание светотехнического оборудования и замену фонарей, вышедших из строя, в случае наличия таковых, согласно контракту, обязуется подрядчик. Гарантия светильников составляет семь лет.

В настоящее время уже установлено более 40 % светильников от запланированного количества: в южной части города и центральной. Работы по замене светильников будут завершены до конца месяца.

"Мы хотим, чтобы наш город стал еще светлее. Ночное освещение в городе будет не только по праздникам, но и в выходные дни",- отметил глава Котовска Алексей Плахотников.

Онлайн Тамбов.ру

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