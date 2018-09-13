В Москве предоставят 14 участков земли для строительства железнодорожной инфраструктуры

Градостроительно-земельная комиссия Москвы согласилась предоставить 14 земельных участков общей площадью 2,5 гектара для строительства объектов железнодорожной инфраструктуры на Горьковском направлении МЖД, их предоставят в аренду на шесть лет, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

"Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, на заседании 13 сентября 2018 года согласилась предоставить 14 земельных участков по адресу: Горьковское направление Московской железной дороги, IV главный путь на железнодорожном участке Москва-Пассажирская-Курская - Железнодорожная ОАО "РЖД" для размещения проектируемых объектов железнодорожной инфраструктуры", - отмечается в сообщении.

По словам председателя Москомстройинвеста, ответственного секретаря ГЗК Константина Тимофеева, участки ориентировочной площадью 2,5 гектара будут предоставлены инвестору с целью строительства вышеуказанного IV главного пути для реализации проекта "Реконструкции и развития Малого кольца Московской железной дороги. Земельные участки будут предоставлены ОАО "РЖД" в аренду сроком на шесть лет без проведения торгов.

РИАМО