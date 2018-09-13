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Модернизация

ФСК ЕЭС направила 2,15 млрд рублей на подготовку ЕНЭС в Центральной России к осенне-зимнему периоду

ФСК ЕЭС направила 2,15 млрд рублей на подготовку ЕНЭС в Центральной России к осенне-зимнему периоду

14 сентября 2018, 14:29
Рубрика: Модернизация
Метки: ФСК ЕЭС

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Ремонтная кампания в регионе выполняется ФСК ЕЭС с опережением календарного плана. Готовность энергосистемы Центральной России обсуждалась в рамках заседания Федерального Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения субъектов РФ и субъектов электроэнергетики по вопросам подготовки к ОЗП 2018-2019 гг. в ЦФО, которое провел в Твери заместитель Министра энергетики РФ Андрей Черезов.

На территории Центрального федерального округа работают два филиала компании – МЭС Центра и МЭС Северо-Запада. ФСК ЕЭС управляет 23,5 тыс. км линий электропередачи и 161 подстанцией общей установленной мощностью 87,8 тыс. МВА, которые обеспечивают электроэнергией крупнейший в России округ с население более 39 млн человек.

В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду ФСК ЕЭС проведет ремонт 693 км линий электропередачи, 1 тыс. силовых трансформаторов и более 2,8 тыс. единиц коммутационного оборудования. Также от деревьев и кустарниковой растительности будут расчищены 9,3 тыс. га трасс ЛЭП.
ФСК ЕЭС полностью укомплектована аварийным резервом – в наличии имеются 394 опоры ВЛ и 36 силовых трансформаторов. Для подстраховки компания располагает 94 резервными источниками питания суммарной мощностью 29,7 МВт.

К выполнению аварийно-восстановительных работ подготовлены 226 мобильных бригад и 871 единица спецтехники. Дополнительно заключены соглашения с подрядными организациями.

До конца года будет проведено 158 противоаварийных тренировок, включая 13 совместных учений с представителями МЧС России и органами исполнительной власти местного самоуправления.

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: ПАО "ФСК ЕЭС"

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