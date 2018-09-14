МРСК Юга и "Единая Россия" договорились о совместном решении проблемных вопросов обслуживания энергооборудования СНТ

Совместно решать проблемные вопросы обслуживания распределительных сетей и энергооборудования садовых некоммерческих товариществ (СНТ) договорились представители МРСК Юга и партии "Единая Россия". Планируется, в том числе, разработать поэтапный график передачи распределительных сетей СНТ Волгоградской области на обслуживание в волгоградский филиал компании.

Актуальные для садоводческих, огороднических некоммерческих объединений вопросы взаимодействия с энергокомпанией в части коммерческого учета электроэнергии и передачи электротехнического оборудования СНТ на баланс компании обсуждались 11 сентября 2018 года на заседании общественного совета партийного проекта "ЕДИНАЯ РОССИЯ" "Российское село".

В конструктивном диалоге между представителями волгоградского филиала МРСК Юга и садоводческих, огороднических некоммерческих объединений Волгоградской области достигнута договоренность о взаимной готовности принять на себя СНТ в качестве абонентов при соблюдении ряда требований действующего законодательства.

"Проблема острая и комплексная. Решать ее придется сообща. И самим садоводам придётся быть активными участниками этого процесса. В настоящий момент МРСК Юга инициирует создание в регионе рабочей группы с участием представителей органов исполнительной власти области и Волгоградского областного союза садоводческих, огороднических некоммерческих объединений, специалистов филиала для урегулирования этих вопросов. Поскольку сложившаяся ситуация уже угрожает не только экономической безопасности, но многие объекты в их текущем состоянии представляют угрозу здоровью и жизни", - отмечают в компании.