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Мероприятия

ОКБ "ГИДРОПРЕСС" приняло участие в Плановой сессии Школы МАГАТЭ

ОКБ ГИДРОПРЕСС приняло участие в Плановой сессии Школы МАГАТЭ

14 сентября 2018, 17:57
Рубрика: Мероприятия
Метки: АТОМЭНЕРГОМАШ

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10 сентября Ведущий инженер-конструктор АО ОКБ "ГИДРОПРЕСС" Максим Увакин принял участие в Сессии Школы России и МАГАТЭ по управлению в области ядерной энергии для молодых специалистов, которая прошла в Санкт-Петербургском филиале АНО ДПО "Техническая академия Росатома".

Проведение регулярных сессий Школы МАГАТЭ способствует обучению молодых специалистов ядерной отрасли, потенциальных будущих лидеров и руководителей ядерных организаций в государствах-членах МАГАТЭ в соответствии с международной образовательной программой передачи накопленных МАГАТЭ знаний о ядерно-энергетических программах и других ядерных применениях.

На мероприятии присутствовали представители России, Аргентины, Армении, Бангладеш, Венгрии, Вьетнама, Египта, Индонезии, Иордании, Камбоджи, Нигерии, Словакии и Турции.

Ведущий инженер-конструктор Максим Увакин прочитал лекцию, посвященную развитию и вопросам совершенствования систем безопасности реакторных установок (РУ) ВВЭР в соответствии с изменением требований и подходов к созданию и обоснованию безопасности РУ.

Материал лекции был воспринят аудиторией с большим интересом, вызвал ряд вопросов и комментариев, касающихся особенностей систем безопасности РУ ВВЭР. Участники высоко оценили качество и глубину проработки проектов РУ ВВЭР в ОКБ ГИДРОПРЕСС (входит в машиностроительный дивизион Росатома – Атомэнергомаш), соответствие проектов международным подходам, а также практическую значимость мероприятия для повышения собственной квалификации.

Сотрудничество с Технической Академией Росатома по вопросам обучения иностранных специалистов и продвижению технологий ВВЭР будет продолжено.

Компания: АО "Атомэнергомаш"

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