SINOMEC и власти Приморья договорились создать нефтеперерабатывающий завод за 50 млрд руб

Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко и вице-президент китайской энергетической инжиниринговой корпорации SINOMEC Лю Юйпен в четверг в ходе Восточного экономического форума подписали соглашение о намерениях по строительству в крае нефтеперерабатывающего завода с объемом инвестиций 50 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба администрации края.

Ранее Тарасенко предложил китайской корпорации поучаствовать в строительстве завода модульного типа, производящего дизель и мазут, а на последующих этапах – бензин.

"В соглашении, подписанном на ВЭФ-2018, речь идет о проекте стоимостью не менее 50 миллиардов рублей. В ходе его реализации планируется создать не менее тысячи новых рабочих мест.

В настоящее время инвестор определяет перспективную территорию для размещения будущего завода", — говорится в сообщении.

По словам Тарасенко, везти в Приморье сырье для переработки на местном заводе готовы компании Сургута, такое же намерение выразила "Газпром нефть", "Татнефть". Лю Юйпен добавил, что SINOMEC намерена продолжить переговоры о поставках сырья с "Роснефтью".

"В ближайшие дни наши специалисты-техники приедут в Приморье, чтобы осмотреть потенциальные участки для размещения завода", – отметил вице-президент китайской корпорации.

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