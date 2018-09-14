С энергетиков снимают "лишние" проверки

"Системный оператор" (СО, диспетчер энергосистемы) хочет отказаться от обязанностей по внеплановой проверке резервной генерации. Эта норма действует с конца 2000-х годов и позволяет СО обнаруживать "скрытые ремонты" оборудования, при которых сохраняется полная оплата мощности, или "фактическое отсутствие" генерации. Диспетчер считает, что новой нормы о включении резерва раз в полгода достаточно для проверок. Аналитики полагают, что отказ от лишних проверок снизит нагрузку на бизнес, но потребители опасаются, что либерализация расширяет возможности генераторов получать необоснованные платежи.

СО внес набсовету "Совета рынка" (регулятор энергорынков) предложение об отказе от выборочных проверок готовности энергооборудования, стоящего в резерве (“Ъ” знаком с повесткой заседания 20 сентября). Эти проверки должен проводить сам СО, их ввели в 2009 году, чтобы предотвратить незаконный вывод генерации в "скрытый ремонт" или его "фактическое отсутствие". При этом по правилам оптового энергорынка потребители платят за резервы в полном объеме. В обоснованиях СО ссылается на то, что достаточно и регулярных плановых аттестаций, поэтому выборочные уже "избыточны".

В СО “Ъ” пояснили, что с 1 августа в правила оптового рынка внесены правки, по которым генерация, стоящая в резерве, раз в полгода должна включаться по команде диспетчера для подтверждения работоспособности. В такой ситуации выборочные проверки для аттестации уже не нужны, считают в СО, отмечая, что отмена "потерявшей актуальность нормы" никакого влияния на энергосистему оказать не может.

При этом в СО добавили, что предлагаемые изменения не имеют отношения к делу об аттестации сгоревшего в феврале 2016 года энергоблока на Березовской ГРЭС (800 МВт) "Юнипро". В 2017 году ФАС по жалобе потребителей возбудила дело о нарушении конкуренции против "Юнипро" и СО, заподозрив компании в сговоре с целью затягивания аттестации и тестирования этого блока. Он после вывода в ремонт и до внеплановой аттестации продолжал получать с рынка усеченную плату за мощность — 7% от стандартной, что привело к переплате в 950 млн руб. Тогда СО ссылался на регламенты, по которым он имел право уведомить "Юнипро" об аттестации не ранее чем через полгода после вывода в ремонт, затем давалось 90 дней на аттестацию. В споре суд встал на сторону ФАС, "Юнипро" и СО пытаются оспорить решение. Эти правила рынка уже изменены с 1 января, напоминают в СО: оплата мощности во внеплановом ремонте прекращается после месяца простоя.

В Минэнерго на запрос “Ъ” не ответили. В ФАС считают, что новая инициатива СО не приведет к негативным последствиям, но материалы к заседанию набсовета еще готовятся. В "Совете рынка" отметили, что решение будет принимать набсовет. Но из пояснительной записки к заседанию, подготовленной главой управления конкурентного ценообразования "Совета рынка" Екатериной Усман, говорится, что предложение СО может увеличить период оплаты фактически отсутствующей мощности в пределах сроков, отведенных для контроля (полгода).

Владимир Скляр из "ВТБ Капитала" считает, что инициатива выглядит как попытка снизить избыточное регуляторное давление на бизнес через исключение малопредсказуемых проверок. Прочие критерии для запуска аттестации покрывают все случаи — и аварии, и скрытые ремонты, и проверку мощностей, построенных по договорам на поставку мощности (гарантируют возврат инвестиций за счет повышенных платежей потребителей). Ухудшения условий для потребителей аналитик не видит.

Впрочем, директор "Сообщества потребителей энергии" Василий Киселев говорит, что СО "только на словах очень озабочен", а на деле пытается всячески уклониться от контроля и ответственности за системную надежность, расширяя возможность получения генераторами необоснованных платежей за не готовую к поставкам или отсутствующую мощность.

Коммерсант