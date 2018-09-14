В Башкирии хотят построить парк, похожий на "Зарядье"

Парковая зона с летним кинотеатром, водоемом, дорожками и клумбами появится на месте шихана Шах-тау после завершения его разработки, сообщила заместитель генерального директора Башкирской содовой компании (БСК) Марина Бортова в ходе онлайн-конференции с жителями Башкирии.

БСК в данный момент занимается промышленной разработкой шихана Шах-тау. Ранее источник в БСК сообщил, что компания может прекратить производство после 2022 года из-за нехватки сырья. По его словам, сегодня у компании нет альтернативного месторождения известняка, пригодного по химическим свойствам для производства соды. Единственно возможный источник сырья — гора Тра-тау — имеет особый статус, не позволяющий начать его разработку.

"На месте Шах-тау мы планируем сделать парковую зону. Это будет действительно очень красивое место. Мы оформим водоем, очень надеемся, что там можно будет разводить рыбу. Мы посадим парк, разобьем дорожки, клумбы, сделаем летний кинотеатр, возможно, пересадим часть эндемиков, если нам разрешат это сделать. Посадим там красивые деревья, может быть, даже редких пород. Мы сделаем там оазис для отдыха жителей города", — сказала Бортова, отвечая на вопрос, что планируется сделать с шиханом Шах-тау после завершения его разработки.

Она отметила, что у компании есть такой опыт: БСК таким образом уже благоустраивает площади в Стерлитамаке.

"Я уже видела визуализацию, это действительно очень впечатляющее зрелище. Это очень красиво и очень здорово. Надеемся, у нас получится это реализовать", — добавила она.

РИА Новости