Плановые технические работы на портале RusCable.Ru

Информируем всех пользователей портала RusCable.Ru, что RusCable.Ru не будет доступен начиная с ночи субботы 15 сентября до воскресенья 16 сентября 2018 года. Причиной этого являются плановые технические работы, связанные с переносом портала RusCable.Ru в новый датацентр. Качественные характеристики нового помещения соответствуют высшим стандартам, применяемым к современным датацентрам.

Мы приносим нашим посетителям извинения за возможные неудобства и надеемся на понимание.