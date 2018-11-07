Мощности МОЭСК - развитию инфраструктуры Новой Москвы

ПАО "Московская объединенная электросетевая компания" (входит в ГК "Россети") за девять месяцев 2018 г. выдала более 70 МВА мощности для строительства и электроснабжения ста инфраструктурных объектов в Новой Москве.

С 2013 г. энергетики МОЭСК в Новой Москве обеспечили механизацию строительства и в последующем технологическое присоединение более 140 км дорог и более 50 социальных объектов. К электрическим сетям были присоединены детский сад на 250 воспитанников и поликлиника в Воскресенском, детский сад в с. Былово Краснопахорского поселения, пожарные депо, школа на 1650 учащихся в Рассказовке, образовательный комплекс в Коммунарке, несколько крупных жилых комплексов. Также мощности МОЭСК выдаются для строительства и электрификации автомагистралей и транспортной инфраструктуры.

Активная деятельность ПАО "МОЭСК" способствует высоким темпам развития Новой Москвы. Энергетики МОЭСК продолжают обеспечивать в полном объеме спрос на электрическую энергию и создают условия для повышения качества электроснабжения потребителей.