Рязаньэнерго: новые мощности для техприсоединения социально-значимых объектов

Сотрудники филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Рязаньэнерго" провели комплекс организационных работ и ввели в эксплуатацию трансформаторные подстанции общей мощностью более 3,8 МВА и свыше 75 км линий электропередачи для технологического присоединения потребителей, в том числе объектов образования, здравоохранения, православной культуры и социальной сферы.

В Михайловском районе энергетики оперативно подключили фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) для жителей села Красное, а также выполнили обязательства по договору на технологическое присоединение Храма Успения Пресвятой Богородицы в селе Аннино. Для подключения нового здания религиозного учреждения сотрудники филиала провели строительство 400 метров воздушной линии (ВЛ) 0,4 кВ и смонтировали дополнительный фазный провод протяженностью 150 метров. Для технологического присоединения к электросетям здания храма-часовни Православного Прихода Спасского храма в селе Алешня Рыбновского района энергетики построили 120 метров ВЛ 0,4 кВ.

Напомним, в течение года энергетики также провели работы по технологическому присоединению корпуса детского туберкулезного диспансера "Кирицы", водозаборного узла в селе Дмитриево Касимовского района, систем уличного освещения, сельских школ и ФАПов, провели строительство ВЛ для Льговского районного дома культуры, новой школы в н.п. Плахино Захаровского района и домов для жителей села Сергиевский Боровок Александро-Невского района.

Своевременное и качественное техприсоединение социально значимых объектов – одна из приоритетных задач Рязаньэнерго. Энергетики продолжат планомерно выполнять обязательства перед потребителями для повышения комфорта жизни, культурного отдыха и духовного воспитания жителей Рязанской области.