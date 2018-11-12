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Модернизация

Совет директоров МРСК Сибири прошел в Красноярске

Совет директоров МРСК Сибири прошел в Красноярске

14 ноября 2018, 14:17
Рубрика: Модернизация
Метки: МРСК СИБИРИ
Отрасль: Электроэнергетика 

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9 ноября 2018 года состоялось заседание Совета директоров ПАО "МРСК Сибири" (входит в группу компаний ПАО "Россети").

Совет директоров рассмотрел сразу два отчета Общества: "О готовности объектов МРСК Сибири к обеспечению энергоснабжения XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в Красноярске" и "О готовности Общества к прохождению осенне-зимнего периода 2018-2019 годов". Оба отчета приняты к сведению членами Совета директоров.

Кроме того, Совет директоров согласовал кандидатуры Бориса Берлина на должность заместителя генерального директора – директора филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - РЭС" и Сергея Заворина на должность заместителя генерального директора – директора филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго".

Компания: ПАО "МРСК Сибири"

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