Совет директоров МРСК Сибири прошел в Красноярске

Работает ли импортозамещение в России?
14 ноября 2018, 14:17
Рубрика: Модернизация
Метки: МРСК СИБИРИ
Отрасль: Электроэнергетика
9 ноября 2018 года состоялось заседание Совета директоров ПАО "МРСК Сибири" (входит в группу компаний ПАО "Россети").
Совет директоров рассмотрел сразу два отчета Общества: "О готовности объектов МРСК Сибири к обеспечению энергоснабжения XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в Красноярске" и "О готовности Общества к прохождению осенне-зимнего периода 2018-2019 годов". Оба отчета приняты к сведению членами Совета директоров.
Кроме того, Совет директоров согласовал кандидатуры Бориса Берлина на должность заместителя генерального директора – директора филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - РЭС" и Сергея Заворина на должность заместителя генерального директора – директора филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго".