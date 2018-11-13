В разделе Подкомитета РНК СИГРЭ по тематическому направлению B3 доступна новая информация

Подкомитет Российского национального комитета СИГРЭ по тематическому направлению B3 "Подстанции" создан решением Технического комитета РНК СИГРЭ и действует на основании Типового положения о подкомитете РНК СИГРЭ по тематическому направлению (приложение 1 к Положению об организации деятельности подкомитетов РНК СИГРЭ по тематическим направлениям, утвержденному решением Президиума РНК СИГРЭ от 25.04.2014 № 3/8).

В разделе Подкомитета B3 РНК СИГРЭ "Подстанции" доступна актуальная информация по направлениям исследований Подкомитета, его организационной структуре, новостям и результатам деятельности.

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