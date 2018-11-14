Сергей Собянин дал старт цифровому диспетчерскому управлению электросетями Москвы

15 ноября Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новый Объединенный центральный диспетчерский пункт в "Московских кабельных сетях" - филиале ПАО "Московская объединенная электросетевая компания" (входит в группу компаний "Россети"). В рамках визита генеральный директор компании "Россети" Павел Ливинский представил Сергею Семеновичу масштабный проект по цифровизации электрических сетей столицы.

Мэру Москвы продемонстрировали возможности нового объединенного диспетчерского пункта на примере смоделированного энергетиками технологического нарушения.

"Московские кабельные сети" обеспечивают электроснабжение Москвы, эксплуатируя свыше 63 тысяч километров подземных кабельных линий. В "доцифровую" эпоху этим огромным хозяйством было физически невозможно управлять из единого центра. Однако все меняется, и сегодня внедрение современных технологий позволило создать единый диспетчерский пункт "Московских кабельных сетей". Благодаря этому энергетики смогут повысить надежность работы сетей и сократить время реагирования на различные инциденты", – отметил Сергей Собянин.

По словам Сергея Собянина, цифровизация московской энергетики является одним из важных проектов создания "умного города". "Умные электросети" будут надежнее, экономичнее и дешевле в эксплуатации по сравнению с традиционными сетями.

В ходе открытия Объединенного диспетчерского пункта Павел Ливинский представил Сергею Собянину проект по созданию Цифрового района электрических сетей (РЭС) в Северо-Западном округе столицы, который будет полностью реализован до конца 2020 года. Проект является частью стратегии по построению цифровой сети в столичном регионе.

На первом этапе применения современного программно-технического комплекса в рамках создания Цифрового РЭС на 35 % увеличится управляемость электрической сетью. Технологические нарушения будут определяться мгновенно, в автоматическом режиме. А функция "советчик диспетчера" поможет выбрать оптимальный и самый быстрый способ дистанционного устранения нарушения.

"Технологии, используемые в рамках реализации пилотного проекта "Цифровой городской РЭС", отвечают самым современным требованиям надежности и функциональности, применяемым к автоматизированным системам. Они позволят энергетикам повысить надежность электроснабжения потребителей столицы и безопасность выполнения работ в электрической сети, обеспечить высокие показатели качества электрической энергии, снизить потери электроэнергии", - отметил генеральный директор ПАО "МОЭСК" Петр Синютин.

В проект "Цифровой РЭС" будет интегрирована система "Цифровой электромонтер". Она предполагает оснащение персонала мобильными устройствами управления и контроля, наличие мобильных решений с действующими информационными системами. Это позволит эффективно использовать рабочее время, отслеживать перемещения персонала, сократить операционные расходы. Точная информация об участке, на котором произошел сбой, поможет электромонтёру сэкономить время на ликвидацию технологического нарушения.

"Москва будет первым субъектом Российской Федерации, которая перейдет на полную цифровизацию электросетевого комплекса уже в 2023 году. В течение 5 лет цифровые районы электрических сетей появятся во всех округах Москвы. Мы не просто улучшим наблюдаемость сети и минимизируем риски возникновения аварий, энергетики смогут заблаговременно прогнозировать возможные технологические нарушения", - подчеркнул Павел Ливинский.