Специалисты Удмуртэнерго установили более 16 тысяч антимагнитных пломб

Филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Удмуртэнерго" продолжает борьбу с хищениями электроэнергии. Для предотвращения искажения показаний приборов учета энергетики устанавливают на счетчиках потребителей республики пломбы и знаки визуального контроля с индикацией воздействия магнитного поля.

Воздействие на электросчетчик магнитным полем относится к наиболее распространенным способам искажения показаний. Установка на приборы антимагнитных пломб лишает недобросовестных потребителей такой возможности. Даже при минимальном влиянии магнитного поля извне магниточувствительный элемент разрушается, тем самым указывая на вмешательство в работу прибора учета.

В Удмуртэнерго ведется активная работа по оснащению приборов учета потребителей антимагнитными пломбами. За 10 месяцев 2018 года было установлено 3066 антимагнитных пломб на приборы учета юридических лиц и 13080 пломб на счетчики бытовых потребителей. Всего до конца года планируется установить еще 8 150 пломб.

Приборы учёта потребления электрической энергии юридических лиц в Балезинском, Красногорском, Ярском, Дебесском и Кизнерском районах республики оснащены антимагнитными пломбами на 100%. В соответствии с действующей в филиале программой снижения потерь в электросетевом комплексе, планируется полностью оснастить все приборы учета юрлиц во всех районах республики.

Энергетики напоминают, что законодательство предусматривает строгое наказание в отношении энерговоров. В случае выявления хищений электроэнергии нарушитель не только компенсирует ущерб электросетевой компании, но и привлекается к уголовной или административной ответственности с выплатой штрафа. Следует отметить, что с 1 января 2016 г. в России ужесточена административная ответственность за самовольное подключение к сетям и использование электроэнергии, а также нарушение правил пользования электроэнергией и правил устройства и эксплуатации энергопотребляющих установок. В частности, увеличены размеры штрафов за самовольное подключение и использование электроэнергии.