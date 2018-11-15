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Инвестиции (проекты)

Власти Кубани намерены выделить более 218 млрд рублей на реализацию 26 госпрограмм

Власти Кубани намерены выделить более 218 млрд рублей на реализацию 26 госпрограмм

15 ноября 2018, 15:21
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНВЕСТИЦИИ
Отрасль: Строительство 

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Власти Краснодарского края предусмотрели в проекте бюджета на 2019 год более 218 млрд рублей на финансирование 26 государственных программ, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Заксобрания региона.

"На 2019 год проектом краевого бюджета предусматриваются средства на финансирование 26 государственных программ. Общий объем финансирования на эти цели составляет более 218 млрд рублей", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что средства планируют направить на краевые программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия", "Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края", "Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края", "Развитие культуры" и другие. При этом на финансирование программ социальной сферы предусмотрено более 160 млрд рублей.

"Параметры бюджета могут колебаться в зависимости от федеральных бюджетных трансфертов и динамики собираемости налогов на нашей территории. Все это может менять приведенные цифры. Но мы надеемся, что изменения будут происходить в сторону их увеличения", - цитирует пресс- служба спикера Заксобрания Юрия Бурлачко.

По данным пресс-службы, доходы края на 2019 год запланированы в размере 229,6 млрд рублей, расходы - 229,4 млрд.

ТАСС

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