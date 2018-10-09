Завершена реконструкция Воронежской ТЭЦ-2 ПАО "Квадра"

Воронежский филиал ПАО "Квадра" завершил реконструкцию Воронежской ТЭЦ-2. Энергетики провели капитальный ремонт газотурбинных установок и водогрейного котла №5, а также ремонт вспомогательного оборудования.

В ходе капремонта на ГТУ №1 заменили двигатель, на ГТУ №2 отремонтировали сопловый аппарат двигателя. На котле №5 специалисты заменили экраны топки и конвективную часть – поверхность нагрева.

"Комплекс выполненных работ повысил надежность и безопасность оборудования станции, которая является одним из ключевых объектов жизнеобеспечения города. Станция снабжает отоплением и горячей водой более 200 тыс жителей, 9 промышленных предприятий, более 70 объектов социальной сферы и здравоохранения", — сообщил директор Воронежской ТЭЦ-2 Егор Владимиров.

В 2018 году "Квадра" инвестировала 554 млн рублей в техническое перевооружение, реконструкцию и ремонт оборудования электростанции. На сегодняшний день установленная электрическая мощность ТЭЦ-2 составляет 127 МВт, тепловая – 785 Гкал/ч.

Основной объем генерации электроэнергии приходится на парогазовую установку мощностью 115 МВт. ПГУ-115 вырабатывает также 90 Гкал/ч тепла.

Ввод высокоэффективного энергоблока состоялся в октябре 2010 года. ПГУ выполнена на базе двух газотурбинных установок LM6000 PD Sprint производства General Electric, паровой турбины ПТ-25/34-3,4/1,2, изготовленной Калужским турбинным заводом, и двух котлов-утилизаторов КУП-75-3,9-440 производства завода "ЮжТрансЭнерго".

Основное топливо для ПГУ – природный газ. Компримирование и подачу топливного газа в турбины под необходимым рабочим давлением 4,9 МПа осуществляет дожимная компрессорная станция (ДКС), поставленная компанией ЭНЕРГАЗ. ДКС включает две блочно-модульные установки винтового типа, производительность каждой – 13 000 м³/ч.

В двухступенчатых установках применяется современная технология компримирования газа в два этапа, без промежуточного охлаждения. Это позволяет ДКС стабильно работать во всем диапазоне изменения давления на всасывании, вне зависимости от питающей линии.

КУ размещены в отдельных всепогодных укрытиях, оснащены системами автоматизированного управления и контроля с функцией передачи данных на АСУ ТП верхнего уровня, двухуровневыми системами регулирования производительности (байпасная линия и золотниковое регулирование).