Французская EDF ввела в эксплуатацию объекты солнечной генерации суммарной мощностью 101 МВт в Израиле

Компания EDF Renewables – дочерняя компания корпорации EDF Group7, ввела в эксплуатацию пять солнечных электростанций общей мощностью 101 МВт в Израиле: СЭС Mashabei Sadeh (60 МВт), СЭС Pduyim (14 МВт), СЭС Mefalsim (13 МВт), СЭС Kfar Maimon (7 МВт) и СЭС Bitha (7 МВт). Все станции были построены в пустыне Негев (Negev Desert).

Четыре проекта сооружения СЭС были отобраны на тендере, состоявшемся в середине 2017 г., и будут продавать электроэнергию по аукционной цене в € 47 за МВт*ч, а СЭС Mashabei Sadeh была построена EDF Renewables в рамках отдельного контракта, заключенного также в 2017 г. Строительство СЭС осуществлялось в соответствии с планом EDF Group – Carbon Action Partnership (CAP 2030), направленным на удвоение суммарного объема ВИЭ-генерации, находящейся в управлении корпорации, и доведения его до 50 ГВт в период с 2015 - 2030 гг.