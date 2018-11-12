Попали в сети: "Москабельмет" участвует в одном из главных форумов года

Побывав в 2018 году на выставках, круглых столах и форумах в Санкт-Петербурге, Сочи, Уфе, Ереване, Минске и других городах, особое внимание компания уделяет отраслевым событиям в родной Москве. И в последний месяц уходящего года "Москабельмет" ждет еще одно значительное и яркое впечатление – декабрь открывает участие в Международном форуме "Электрическое сети".

В новом формате

Профессионалы кабельной, электротехнической и энергетической промышленности отлично знают ежегодную выставку "Электрические сети России". Она проводилась уже 20 раз подряд, собирая на одной площадке ведущих энергетиков страны и представителей предприятий не только отечественных, но и зарубежных предприятий. В этом году главное отраслевое событие декабря пройдет в новом, еще более серьезном и значимом статусе – с 4 по 7 декабря 75 павильон ВДНХ примет Международный форум "Электрическое сети". Организатором форума, в рамках которого запланирована не только демонстрация новейшего оборудования и технологий, но и обширная деловая программа, является ПАО "Россети". Главной задачей мероприятия анонсировано "объединение усилий ведущих профессионалов отрасли по созданию цифровой электросетевой инфраструктуры".

Не только расскажем, но и покажем

Для "Москабельмет" декабрьское событие не в новинку: компания уже принимала участие в выставке "Электрические сети России", выступая в деловой программе. Так, 8 декабря 2016 года генеральный директор ГК "Москабельмет" Павел Моряков в качестве спикера рабочего совещания "Стратегия развития кабельной промышленности в среднесрочной перспективе" представил доклад "Система мониторинга кабеля с БПИ". Организовал совещание медиахолдинг "РусКабель" под эгидой Общероссийской общественной организации "Российское профессиональное сообщество кабельщиков" (РПСК), при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ и Подкомитета В1 "Изолированные кабели" Российского национального комитета Международного Совета по большим энергетическим системам высокого напряжения (РНК СИГРЭ).

И вот, настало время, когда "Москабельмет" не только выступает в деловой программе "Электрических сетей", но и выставляется с собственной экспозицией!

Мы – в центре

Стенд ГК "Москабельмет" на форуме "Электрические сети" будет очень просто найти. Во-первых, оформление в ярком корпоративном стиле, в котором много белого, а также фирменных красного и синего цветов. Во-вторых, стенд разместится в центральной части выставки, где будут представлены партнеры "Россетей" и "Ростеха". Кстати, такое почетное расположение не случайно. Инновационная разработка – термостойкий кабель нового поколения марки ТЭВОКС – была высоко оценена специалистами Комиссией по инновациям ПАО "Россети" и включена в реестр инновационных решений ПАО "Россети" (№ п/п 154. Уникальный номер решения №16-032-0123/1)!

На стенде А 211 как раз и можно будет познакомиться с этой новинкой. Она успешно прошла ресурсные испытания и поставлена на такие объекты, как Московский метрополитен (станции "Филатов луг" и "Прокшино"), Метрополитен Санкт-Петербурга, АО "Объединенная энергетическая компания" (Москва) и ТОО "Интеркоммерц" (Казахстан). Кроме того, образцы другой продукции представят три направления предприятий ГК "Москабельмет" – производство силовых кабелей, оптических кабелей и обмоточных проводов. Всех посетителей стенда ждут удобное пространство для ведения переговоров, подробные консультации представителей группы компаний и теплая гостеприимная атмосфера.

Экспертное обсуждение

Не изменяя традициям, "Москабельмет" примет участие в деловой программе форума "Электрические сети". В качестве спикера панельной дискуссии "Инновационная продукция в кабельной индустрии. Адаптация к изменениям" выступит генеральный директор группы компаний Павел Моряков. Модератором дискуссии, которая состоится в первый день форума, 4 декабря, является руководитель портала RusCable.Ru и медиахолдинга "РусКабель" Александр Гусев.