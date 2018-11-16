Стоимость строительства ж/д дороги от словацкой Кошице до Вены оценивается в 6,4 млрд евро

Стоимость строительства железной дороги с широкой колеей от Кошице (Словакия) до Вены оценивается в €6,4 млрд. Об этом говорится в сообщении совместного предприятия Breitspur Planungsgesellschaft, созданного в 2009 году для сотрудничества по проекту строительства ширококолейной железной дороги до Вены с участием России, Украины, Словакии и Австрии.

"Страны-партнеры в настоящее время рассматривают несколько различных инвестиционных моделей строительства, в том числе привлечение частных инвестиций", – отмечается в сообщении. В ноябре 2017 года председатель правления Австрийских железных дорог Андреас Матте говорил, что стоимость проекта составляет около €6,7 млрд.

Также предприятие Breitspur Planungsgesellschaft сообщило о начале оценки проекта с точки зрения его воздействия на окружающую среду (ОВОС). Это означает официальный запуск в Словакии и Австрии следующего этапа оценки экономической целесообразности проекта нового грузового железнодорожного сообщения между Европой и Азией со строительством железнодорожной линии с шириной колеи 1520 мм до Братиславы и Вены. Заявки, необходимые для оценки воздействия на окружающую среду, приняты министерствами обеих стран.

О проекте

Согласно текущему графику, для строительства железной дороги потребуется около 8 лет. Дата начала строительства терминалов будет зависеть от получения окончательного утверждения со стороны властей в странах-участницах, а также после проведения оценки экономической целесообразности проекта, включая ОВОС. Проект предполагает строительство как минимум двух грузовых железнодорожных терминалов на территории Австрии (под Веной) и Словакии (Ганиска).

"Новый маршрут железнодорожного сообщения с Азией может дать региону Вены и Братиславы и всем странам-участницам множество экономических преимуществ, – говорится в сообщении. – Текущий анализ предполагает, что проект позволит создать новые рабочие для 13 тыс. сотрудников в обеих странах". Новые рабочие места будут генерировать добавленную стоимость в размере более €28,6 млрд для четырех стран, участвующих в проекте: €2 млрд для России; €0,3 млрд для Украины; €10,8 млрд для Словакии и €15,5 млрд для Австрии. Ожидается, что проект позволит сгенерировать новый подоходный налог в размере более €9,6 млрд.

Проект создания нового евразийского транспортного коридора со строительством железнодорожной линии с шириной колеи 1520 мм до Братиславы и Вены реализуется совместно с железнодорожными администрациями и транспортными ведомствами Австрии, Словакии и Украины. Он предполагает создание нового евразийского транспортного коридора путем продления ширококолейной железной дороги от Кошице до Братиславы с выходом на Вену и создания в районе Вены – Братиславы международного логистического центра.

Работа ведется в рамках совместного предприятия Breitspur Planungsgesellschaft, созданного в 2009 году с участием России, Украины, Словакии и Австрии и зарегистрированного в Австрии.

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