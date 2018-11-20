Приграничные районы Эстонии и России получат инвестиции в €34,2 млн

Приграничные районы Эстонии и РФ в рамках программы приграничного сотрудничества "Эстония-Россия" получат инвестиции в размере около €34,2 млн. Об этом министерство финансов Эстонии сообщило во вторник.

"На подготовку программы ушло много времени, но усилия были не напрасны, - сказал информагентству BNS министр государственного управления страны Янек Мягги. - Теперь можно приступить к заключению грантовых соглашений по проектам, которые принесут много пользы для приграничных регионов Эстонии".

По словам министра, в рамках программы запланированы инвестиции в инфраструктуру пограничного пункта Лухамаа-Шумилкино, а также развитие сети малых портов на Чудском озере. "Чудское озеро разделено границей между двумя государствами, и заботиться о чистоте озера мы должны вместе, - добавил Мягги. - Поэтому в рамках программы будут выделены деньги на возведение в Псковской области сооружений по очистке сточных вод. Будут приведены в порядок участок дороги Саатсе-Крупп, а также променады и крепости в Нарве и Ивангороде".

На реализацию программы приграничного сотрудничества "Эстония-Россия" Европейский фонд регионального развития и Европейский инструмент соседства выделят €16,8 млн. Кроме того €8,4 млн предоставит Россия, еще €9 млн - Эстония.

Программа приграничного сотрудничества "Эстония-Россия 2014-2020" была разработана совместно РФ и Эстонией. Ожидается, что она внесет вклад в общие взаимоотношения между Европейским союзом и Россией, концентрируясь на соответствующих приграничных территориях по обе стороны границы.

ТАСС