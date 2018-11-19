РНК СИГРЭ приглашает принять участие в заседании круглого стола "СИГРЭ В2 – Воздушные линии электропередачи. Текущие задачи, решения будущего"

Работает ли импортозамещение в России?
20 ноября 2018, 17:10
Рубрика: Мероприятия
Метки: РНК СИГРЭ, ЛЭП-2018
Отрасль: Электротехника
В рамках международного форума "Электрические сети" (04-07 декабря 2018 г., Москва, ВДНХ) пройдет заседание круглого стола "СИГРЭ В2 – Воздушные линии электропередачи. Текущие задачи, решения будущего", а также состоится встреча членов Подкомитета (Национального исследовательского комитета) В2 "Воздушные линии электропередачи" РНК СИГРЭ.
В этой связи приглашаем принять участие экспертов в области воздушных линий электропередачи, а также, всех лиц, заинтересованных в тематике деятельности Подкомитета (Национального исследовательского комитета) РНК СИГРЭ.
В рамках мероприятия планируется:
Дополнительная информация и программа мероприятия будут размещены на официальном сайте международного форума http://expoelectroseti.ru/.
Дата, место и время проведения мероприятия:
Дата: 06 декабря 2018 г.
Время: 13:30 - 17:45
Место: г. Москва, ВДНХ, павильон 75, зал 103, вход свободный.
Программа мероприятия: ссылка.
Информационное письмо: ссылка.
По всем вопросам, связанным с участием в мероприятии, просим обращаться к секретарю Подкомитета (Национального исследовательского комитета) B2 "Воздушные линии электропередачи" РНК СИГЭ Мельникову Антону Александровичу, e-mail: Melnikname@gmail.com, тел.: +7(903)786-10-02.