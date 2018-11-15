Представители Завода "Энергокабель" принимают участие в форуме "Антиконтрафакт-2018"

Завод "Энергокабель" принимает участие в Шестом Международном форуме "Антиконтрафакт-2018", организованном Правительством РФ и Министерством промышленности и торговли РФ при поддержке Евразийской Экономической Комиссии и Международной ассоциации "Антиконтрафакт".

Этот форум по праву считается центральной дискуссионной площадкой в рамках Евразийского экономического союза, где представители министерств и ведомств государств – членов ЕАЭС, главы крупных компаний и организаций, ведущие международные эксперты, представители науки и общественности имеют возможность обсудить проблемы защиты рынков от незаконного оборота промышленной продукции, в том числе контрафактной и фальсифицированной, обеспечения прав защиты интеллектуальной собственности и выработать совместные решения в целях формирования цивилизованного рынка товаров и услуг.

Сегодня, 21 ноября, в рамках форума проходит круглый стол "Проект Кабель без опасности и проблемы незаконного оборота электротехнической продукции: анализ ситуации и пути решения". На данном мероприятии обсуждаются итоги двух лет работы по проекту "Кабель без опасности" (статистика, направления, результаты) и особенности взаимодействия проекта с контрольно-надзорными органами. Кроме того, ведутся дискуссии по вопросам реализации пилотного проекта входного контроля кабельной продукции на строительных объектах и рассматриваются меры, принимаемые органами власти по контролю деятельности органов подтверждения соответствия и испытательных лабораторий, аккредитованных в части подтверждения соответствия кабельных изделий. Отдельные выступления посвящены качеству кабельных пластикатов и новым путям защиты рынка от фальсификата: разработке добровольной "Системы контроля качества кабельной продукции", введению системы отслеживаемости кабельной продукции.

Разумеется, это мероприятие не оставил без внимания и Завод "Энергокабель" – как ответственный производитель кабельно-проводниковой продукции, член Ассоциации "Электрокабель" и Ассоциации "Честная позиция", участник проекта "Против фальсификаций на рынке кабельной продукции. Провода и кабели по стандартам – качество, надежность и безопасность", один из самых активных драйверов проекта "Кабель без опасности". На круглом столе Завод "Энергокабель" представляют Алексей Николаевич Берман (коммерческий директор) и Александра Александровна Кубанская (директор по продажам).