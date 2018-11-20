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Модернизация

Светильники ДСП IEK® с датчиком движения: экономия и комфорт пользователей

Светильники ДСП IEK® с датчиком движения: экономия и комфорт пользователей

21 ноября 2018, 17:09
Рубрика: Модернизация
Метки: IEK
Отрасль: Электротехника 

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IEK GROUP расширяет ассортимент пылевлагозащищенных светодиодных светильников ДСП IEK® и представляет модели мощностью 18 Вт с датчиком движения.

Светильники с датчиком движения являются идеальным решением для организации дежурного освещения и позволяют значительно экономить электроэнергию за счет того, что работают только в условиях недостаточной освещённости и при наличии человека в помещении. Подробнее — на сайте iek.lighting.

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: Группа компаний IEK

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