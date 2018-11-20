Светильники ДСП IEK® с датчиком движения: экономия и комфорт пользователей

IEK GROUP расширяет ассортимент пылевлагозащищенных светодиодных светильников ДСП IEK® и представляет модели мощностью 18 Вт с датчиком движения.

Светильники с датчиком движения являются идеальным решением для организации дежурного освещения и позволяют значительно экономить электроэнергию за счет того, что работают только в условиях недостаточной освещённости и при наличии человека в помещении. Подробнее — на сайте iek.lighting.