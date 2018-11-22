Денис Мантуров принял участие в совещании по вопросам развития ОПК под председательством Владимира Путина

Президент Российской Федерации Владимир Путин проводит серию совещаний по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса. Глава России встретился с руководством Министерства обороны и предприятий ОПК для обсуждения хода реализации гособоронзаказа и Государственной программы вооружения. В совещании принял участие Министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Открывая совещание, Владимир Путин подчеркнул, что, согласно новой Государственной программе вооружения, к 2021 году доля современного оружия и техники в армии и на флоте должна составить не менее 70%. По его словам, данные показатели достижимы, так как по линии Минобороны на создание и серийное производство вооружения и военной техники выделены значительные ресурсы: в общей сложности почти 1,5 триллиона рублей.

"В целом установленные темпы переоснащения войск на современное оружие обеспечиваются. На середину ноября в рамках заданий гособоронзаказа в войска уже поставлено около двух тысяч основных образцов вооружения и военной техники. Среди них – 74 самолёта и вертолёта, 80 беспилотных летательных аппаратов, четыре полковых комплекта зенитных ракетных комплексов С-400, пять надводных кораблей, 250 танков и боевых бронемашин", - рассказал Президент.



Он отметил, что по большинству тактико-технических характеристик российское вооружение последних поколений превосходит зарубежные аналоги, а отдельные разработки просто не имеют аналогов в мире. Владимир Путин призвал обеспечивать господдержку новейших разработок оборонных НИИ и КБ, чтобы в последующем выйти на их серийное производство.