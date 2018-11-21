Холдинг "Росэлектроника" выберет лучшие стартапы в области электроэнергетики в ходе Международного форума "Электрические сети", который пройдет с 4 по 7 декабря на ВДНХ. На мероприятии в рамках объединенной экспозиции радиоэлектронного кластера Госкорпорации Ростех будет действовать специальный "Офис открытий" холдинга.

В "Офис открытий" приглашаются инновационные компании и стартапы, которые заинтересованы в развитии своего проекта на базе предприятий "Росэлектроники" или локализации производства на территории России.

"Предприятия радиоэлектронного кластера Ростеха разрабатывают и поставляют комплексные решения для цифровизации процессов в энергетике, безопасности, управления транспортом и других сфер городского хозяйства. Сотрудничество со стартапами позволит расширить техническую и технологическую отечественную базу цифрового электротехнического оборудования, микроэлектроники и программного обеспечения", ‒ отметили в "Росэлектронике".

Международный форум "Электрические сети" станет площадкой для обсуждения перспектив и глобальных трендов развития современной "умной энергетики", а также основных этапов построения интеллектуальной сетевой инфраструктуры.

В деловой программе форума примут участие российские и зарубежные эксперты в области электроэнергетики – всего более 100 спикеров из 20 стран мира. Ожидается, что "Электрические сети 2018" посетят более 20 тыс. человек.

В рамках конгресса пройдет выставка новейших разработок для электросетевого комплекса России. Свои экспозиции представят более 400 российских и зарубежных ведущих компаний, в том числе и предприятия Ростеха. Госкорпорация также выступает генеральным партнером мероприятия. Организатором форума является компания "Россети".