Уральский турбинный завод отгрузил оборудование для реконструкции Минской ТЭЦ-3 (Республика Беларусь)

Уральский турбинный завод (холдинг РОТЕК) изготовил и отгрузил турбину Тп-115/130-12,8, а также подогреватели и конденсатор для реконструкции Минской ТЭЦ-3. Договор об участии Уральского турбинного завода в реконструкции станции (очереди 14 МПа) был подписан в феврале 2017 г. УТЗ в этом проекте выполняет полнокомплектную поставку оборудования. Пуск объекта в эксплуатацию планируется в 2020 году.

Турбина Тп-115/130-12,8 относится к новому поколению турбин, созданных для замены самой массовой серийной турбины Уральского завода - Т-100. Ее разработали с использованием новых инструментов расчета и современных материалов. В турбине полностью переработаны конструкции всех цилиндров, их опор, роторов, узлов парораспределения и лопаточного аппарата. В частности, для увеличения внутреннего КПД проточной части и, как следствие, повышения технической эффективности цилиндра высокого давления конструкторы отказались от регулирующей ступени, вместо которой был внедрен регулирующий отсек – запатентованная УТЗ разработка. Ротор среднего давления выполнен цельнокованым, на его ступенях применены новые хвостовики грибовидного типа. Все это в комплексе позволит увеличить максимальную мощность турбины, улучшить показатели экономичности и надежности, сократить стоимость её жизненного цикла.

Сегодня Минская ТЭЦ-3 обеспечивает около 25% энергетических потребностей столицы Республики Беларусь. Реконструкция станции включена в государственную программу развития энергетики. Реализация всех этапов реконструкции главного корпуса станции позволит почти в 2 раза увеличить годовой отпуск электроэнергии, почти в 1,5 раза – тепловой энергии.

Стоит отметить, что Уральский турбинный завод ранее уже участвовал в реконструкции Минской ТЭЦ-3. В 2009 году на станции была построена современная и эффективная парогазовая установка ПГУ-230, в составе которой работает паровая турбина Т-53/67-8,0 производства УТЗ.