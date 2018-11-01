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Контракты

Черная пятница в "Элком-Электро"

Черная пятница в Элком-Электро

23 ноября 2018, 14:50
Рубрика: Контракты
Метки: ЭЛКОМ-ЭЛЕКТРО

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280 просмотров

Только сегодня! …и еще целую неделю до 30 ноября мы предлагаем вам акцию "НЕДЕЛЯ ЧЕРНЫХ ПЯТНИЦ"!

На протяжении этого времени вы можете приобрести у нас самый востребованный товар по нереально низким ценам!

В акции участвуют наиболее ходовые позиции кабельной и электротехнической продукции.
Оцените и удивитесь:


Наименование

Старая цена

Цена по акции

ПуГВ   0,75 бел.

5,53

4,59

ПуГВ   2,5 бел.

16,52

13,74

ПуГВ   2,5 ж/з

16,52

13,74

ПуГВ 6 белый

37,44

31,13

ПуГВ 6 ж/з

37,44

31,13

ПуГВ 16 ж/з

99,35

83,38

ПуГВ 25 ж/з

150,79

126,55

ВВГ-Пнг(А)  2*  1,5 ок-0,66

23,95

19,92

ВВГ-Пнг(А)  2*  2,5 ок-0,66

35,32

29,37

ВВГ-Пнг(А)  3*  1,5 ок-0,66

30,12

28,73

ВВГ-Пнг(А)  3*  2,5 ок-0,66

51,72

42,99

ВВГ-Пнг(А)-LS  3*  1,5 ок-0,66

33,82

28,13

ВВГ-Пнг(А)-LS  3*  2,5 ок-0,66

51,64

42,94

ВВГнг(А)-LS  3*  1,5 ок-0,66

37,41

31,40

ВВГнг(А)-LS  3*  1,5 ок-0,66 (Конкорд)

37,27

30,44

ВВГнг(А)-LS  3*  2,5 ок-0,66

56,69

47,58

ВВГнг(А)-LS  3*  2,5 ок-0,66 (Конкорд)

56,58

46,21

NUM (NYM)-J   3* 1,5-0,66

36,80

30,89

NUM (NYM)-J   3* 2,5-0,66

57,82

47,82

Cosmo крем. розетка с/з|619-010300-217| ABB

93,08

83,00

Cosmo крем. рамка 1 постовая|612-010300-271| ABB

19,28

17,00

Коробка установочная 68х42 с саморезами | КУ1101 | HEGEL

6,00

4,91

Коробка установочная 65х45 пластиковые лапки (для полых стен) | GE40022 | GREENEL

6,15

5,00

Вилка прямая каучук 2Р+РЕ 16А 250В IP44  | SQ0612-0001 | TDM

73,06

58,00

Розетка трехместная с заглушками каучук 2Р+РЕ 16А 250В IP44  | SQ0612-0008 | TDM

310,67

246,91

Разъем с заглушкой каучук 3Р+РЕ 32А 380В IP44 | SQ0612-0007 | TDM

271,53

215,00

Светильник ЛПП/ЛСП TLWP236 PS ECP 2х36Вт Т8 G13 ЭПРА IP65 (без крепежей 01846+01853 ) | 00405 | Technolux

723,64

589,00

Лампа линейная люминесцентная ЛЛ  36Вт Т8 G13 765 L | 4008321959836 | OSRAM

51,66

46,00

Лампа линейная люминесцентная ЛЛ  18Вт Т8 G13 765 L | 4008321959669 | OSRAM

39,82

35,00

…и еще множество различных товаров по исключительно привлекательным ценам! 

Спешите! Количество акционного товара ограничено! 

Размещайте заказы через сайт, b2b-портал или у вашего персонального менеджера!

Приобретайте акционный товар и приходите к нам снова!

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: ООО "Элком-Электро"

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