Черная пятница в "Элком-Электро"

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Наименование Старая цена Цена по акции ПуГВ 0,75 бел. 5,53 4,59 ПуГВ 2,5 бел. 16,52 13,74 ПуГВ 2,5 ж/з 16,52 13,74 ПуГВ 6 белый 37,44 31,13 ПуГВ 6 ж/з 37,44 31,13 ПуГВ 16 ж/з 99,35 83,38 ПуГВ 25 ж/з 150,79 126,55 ВВГ-Пнг(А) 2* 1,5 ок-0,66 23,95 19,92 ВВГ-Пнг(А) 2* 2,5 ок-0,66 35,32 29,37 ВВГ-Пнг(А) 3* 1,5 ок-0,66 30,12 28,73 ВВГ-Пнг(А) 3* 2,5 ок-0,66 51,72 42,99 ВВГ-Пнг(А)-LS 3* 1,5 ок-0,66 33,82 28,13 ВВГ-Пнг(А)-LS 3* 2,5 ок-0,66 51,64 42,94 ВВГнг(А)-LS 3* 1,5 ок-0,66 37,41 31,40 ВВГнг(А)-LS 3* 1,5 ок-0,66 (Конкорд) 37,27 30,44 ВВГнг(А)-LS 3* 2,5 ок-0,66 56,69 47,58 ВВГнг(А)-LS 3* 2,5 ок-0,66 (Конкорд) 56,58 46,21 NUM (NYM)-J 3* 1,5-0,66 36,80 30,89 NUM (NYM)-J 3* 2,5-0,66 57,82 47,82 Cosmo крем. розетка с/з|619-010300-217| ABB 93,08 83,00 Cosmo крем. рамка 1 постовая|612-010300-271| ABB 19,28 17,00 Коробка установочная 68х42 с саморезами | КУ1101 | HEGEL 6,00 4,91 Коробка установочная 65х45 пластиковые лапки (для полых стен) | GE40022 | GREENEL 6,15 5,00 Вилка прямая каучук 2Р+РЕ 16А 250В IP44 | SQ0612-0001 | TDM 73,06 58,00 Розетка трехместная с заглушками каучук 2Р+РЕ 16А 250В IP44 | SQ0612-0008 | TDM 310,67 246,91 Разъем с заглушкой каучук 3Р+РЕ 32А 380В IP44 | SQ0612-0007 | TDM 271,53 215,00 Светильник ЛПП/ЛСП TLWP236 PS ECP 2х36Вт Т8 G13 ЭПРА IP65 (без крепежей 01846+01853 ) | 00405 | Technolux 723,64 589,00 Лампа линейная люминесцентная ЛЛ 36Вт Т8 G13 765 L | 4008321959836 | OSRAM 51,66 46,00 Лампа линейная люминесцентная ЛЛ 18Вт Т8 G13 765 L | 4008321959669 | OSRAM 39,82 35,00

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