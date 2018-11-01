Черная пятница в "Элком-Электро"

23 ноября 2018, 14:50
Рубрика: Контракты
Метки: ЭЛКОМ-ЭЛЕКТРО
Только сегодня! …и еще целую неделю до 30 ноября мы предлагаем вам акцию "НЕДЕЛЯ ЧЕРНЫХ ПЯТНИЦ"!
На протяжении этого времени вы можете приобрести у нас самый востребованный товар по нереально низким ценам!
В акции участвуют наиболее ходовые позиции кабельной и электротехнической продукции.
Оцените и удивитесь:
|
Наименование
|
Старая цена
|
Цена по акции
|
ПуГВ 0,75 бел.
|
5,53
|
4,59
|
ПуГВ 2,5 бел.
|
16,52
|
13,74
|
ПуГВ 2,5 ж/з
|
16,52
|
13,74
|
ПуГВ 6 белый
|
37,44
|
31,13
|
ПуГВ 6 ж/з
|
37,44
|
31,13
|
ПуГВ 16 ж/з
|
99,35
|
83,38
|
ПуГВ 25 ж/з
|
150,79
|
126,55
|
ВВГ-Пнг(А) 2* 1,5 ок-0,66
|
23,95
|
19,92
|
ВВГ-Пнг(А) 2* 2,5 ок-0,66
|
35,32
|
29,37
|
ВВГ-Пнг(А) 3* 1,5 ок-0,66
|
30,12
|
28,73
|
ВВГ-Пнг(А) 3* 2,5 ок-0,66
|
51,72
|
42,99
|
ВВГ-Пнг(А)-LS 3* 1,5 ок-0,66
|
33,82
|
28,13
|
ВВГ-Пнг(А)-LS 3* 2,5 ок-0,66
|
51,64
|
42,94
|
ВВГнг(А)-LS 3* 1,5 ок-0,66
|
37,41
|
31,40
|
ВВГнг(А)-LS 3* 1,5 ок-0,66 (Конкорд)
|
37,27
|
30,44
|
ВВГнг(А)-LS 3* 2,5 ок-0,66
|
56,69
|
47,58
|
ВВГнг(А)-LS 3* 2,5 ок-0,66 (Конкорд)
|
56,58
|
46,21
|
NUM (NYM)-J 3* 1,5-0,66
|
36,80
|
30,89
|
NUM (NYM)-J 3* 2,5-0,66
|
57,82
|
47,82
|
Cosmo крем. розетка с/з|619-010300-217| ABB
|
93,08
|
83,00
|
Cosmo крем. рамка 1 постовая|612-010300-271| ABB
|
19,28
|
17,00
|
Коробка установочная 68х42 с саморезами | КУ1101 | HEGEL
|
6,00
|
4,91
|
Коробка установочная 65х45 пластиковые лапки (для полых стен) | GE40022 | GREENEL
|
6,15
|
5,00
|
Вилка прямая каучук 2Р+РЕ 16А 250В IP44 | SQ0612-0001 | TDM
|
73,06
|
58,00
|
Розетка трехместная с заглушками каучук 2Р+РЕ 16А 250В IP44 | SQ0612-0008 | TDM
|
310,67
|
246,91
|
Разъем с заглушкой каучук 3Р+РЕ 32А 380В IP44 | SQ0612-0007 | TDM
|
271,53
|
215,00
|
Светильник ЛПП/ЛСП TLWP236 PS ECP 2х36Вт Т8 G13 ЭПРА IP65 (без крепежей 01846+01853 ) | 00405 | Technolux
|
723,64
|
589,00
|
Лампа линейная люминесцентная ЛЛ 36Вт Т8 G13 765 L | 4008321959836 | OSRAM
|
51,66
|
46,00
|
Лампа линейная люминесцентная ЛЛ 18Вт Т8 G13 765 L | 4008321959669 | OSRAM
|
39,82
|
35,00
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