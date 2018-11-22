Инновационный кабель "Москабельмета"

Группа компаний «Москабельмет» представила новый вид продукции – кабель восьмой серии с токопроводящей жилой (ТПЖ) из алюминиевого сплава, предназначенный для применения в жилищном строительстве. Сплав для ТПЖ разработан специалистами ОК «Русал». О новом продукте гостям «Москабельмета», в числе которых были и представители отраслевой прессы, сегодня рассказали генеральный директор ГК «Москабельмет» Павел Моряков, руководитель группы проектов по развитию потребления в энергетике и кабельной промышленности Илья Куликов, генеральный директор Проектного института №2 корпорации «Главстрой» Андрей Клюев в рамках специального пресс-тура. В числе почетных гостей генеральный директор медиахолдинга «РусКабель» Александр Гусев.



Появление на рынке инновационного кабеля из алюминиевого сплава марки 8176 позволит значительно удешевить стоимость строительства гражданских зданий и сооружений, что непременно скажется на конечной стоимости жилья, подчеркнул глава «Москабельмета» П. Моряков. Новый кабель при высоких технических характеристиках стоит значительно дешевле аналогичного продукта с медной жилой. Он выпускается в пожаробезопасном исполнении и разрешен к использованию в социально-бытовой и жилищной сфере. Первые проекты, реализованные в жилом комплексе «Северная долина» (Санкт-Петербург), показали: на строительстве одного только многоэтажного здания с применением кабеля 8176 достигается экономия порядка 5,6 млн. руб. Уже определились первые потребители инновационного кабеля. Это предприятия нефтегазового сектора и Группа компаний «ПиК», ведущая гражданское строительство в Москве.



Представитель ОК «Русал» И. Куликов подчеркнул, что его компания нацелена продавать на рынке катанку из инновационного сплава не дороже алюминиевой. В секторе гражданского строительства «Русал» не ставит коммерческих задач, главная цель – сделать жилье и объекты соцкультбыта максимально безопасными. Неслучайно разработка и защита сплава в различных технических и бюрократических инстанциях длилась так долго – 4,5 года. Более того, с учетом нового вида кабеля модернизированы конструкции розеток, чтобы медь и алюминий не соприкасались.



Создание нового сплава – лишь малая часть масштабной работы, которую планирует развивать «Русал» на внутреннем рынке. С 2019 по 2023 год компания намерена создать условия для существенного роста потребления алюминия внутри страны.



– Мы ищем инновационные решения, позволяющие повысить скорость и удешевить строительство жилья при сохранении высоких потребительских свойств, – сказал представитель «Главстроя» А. Клюев. – Алюминиевая проводка позволяет это сделать. Она намного легче медной, что очень важно для жилищного строительства.



А. Клюев также считает, что в свое время со стороны государства было большой ошибкой разрешить сдавать дома без отделки квартир. Собственники жилья вынуждены были делать ремонт самостоятельно, что Это привело к росту контрафакта, в том числе и на рынке КПП.

Сейчас все идет к тому, что квартир без отделки скоро на рынке не будет вообще.



Производство кабеля для гражданского строительства – важное, но не главное направление работы «Москабельмета». Основными потребителями продукции старейшего в стране кабельного предприятия являются метрополитен, атомная, оборонная и другие отрасли. В год предприятие производит около 40 тыс. км. кабеля низкого и среднего напряжения.



Для гостей встречи, организованной про поддержке Алюминиевой Ассоциации и Русала, была организована экскурсия по производственным площадкам. «Москабель-ЦветМет» – производство токопроводящих жил из катанки алюминиевого сплава. Затем «Завод Москабель» – здесь на алюминиевые токопроводящие жилы накладывают изоляцию и наружную оболочку. Участники экскурсии посмотрели и уникальное производство транспонированных проводов «Москабель-Обмоточные провода», единственное в России.