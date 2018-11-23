Мониторинг инновационного развития

Ежегодные корпоративные расходы на НИОКР в мире в 2018 году увеличились на 11,4% и составили в общей сложности $782 млрд, следует из анализа показателей тысячи крупнейших глобальных публичных компаний, проведенного практикой Strategy&, которая является частью глобальной сети PwC. Рост расходов на НИОКР наблюдался во всех регионах мира, более всего — в Китае (+34%) и Европе (14%), скромнее прирост трат был в Северной Америке (+7,8%) и Японии (+9,3%). При этом общая наукоемкость, показатель соотношения расходов на НИОКР и продаж, оставалась на беспрецедентно высоком уровне — 4,5%.

Вложения в исследования и разработки увеличились практически во всех отраслях бизнеса. При этом в Strategy& выделяют отдельный класс высокоэффективных компаний-инноваторов, "финансовые результаты которых, измеренные по семи индикаторам, превосходят показатели отраслевых групп на протяжении последних пяти лет, притом что доля расходов на НИОКР в продажах у них была ниже среднеотраслевой". Среди топ-1000 инновационных компаний по итогам 2017 года аналитики насчитали 88 таких предприятий. В 2012–2017 годах они демонстрировали рост продаж в 2,6 раза выше, а капитализации в 2,9 раза выше, чем в среднем по выборке. При этом, как отмечают в Strategy&, подобные лидеры не привязаны к конкретной отрасли или региону — это могут быть как производители, ориентированные на конечное потребление домохозяйств (Apple, Adidas, Stanley Black & Decker), так и предприятия в области услуг (как Amazon — лидер рейтинга, или Amadeus IT Group — провайдер туристических услуг и программного обеспечения) или промышленные производители (как DIC Corporation, японская химическая корпорация).

По словам Максима Ермилова, руководителя практики Strategy& в РФ, "результаты исследования еще раз подтверждают, что дело не в объеме трат, и инновации не вопрос денег. Компании, занявшие первые места рейтинга инноваций, выделяются стратегией, культурой и менеджментом". Сами руководители компаний-лидеров также констатировали, что концентрируются на формировании среды, позволяющей быстро и точно превращать запросы рынка в конечный продукт. Отметим, что в топ-1000 инноваторов не оказалось ни одной российской компании.

Коммерсант