ООО "ЗЭТО-Газовые Технологии" представит свою продукцию на Международном форуме "Российский промышленник"

Великолукский завод ООО "ЗЭТО-Газовые Технологии" примет участие в работе XXII Международного форума "Российский промышленник", который пройдет 28-30 ноября 2018 г. в Санкт-Петербурге.

Форум проводится ежегодно и считается ведущей площадкой для обмена опытом, демонстрации достижений промышленных компаний России и зарубежных стран, а также обсуждения актуальных проблем развития промышленности. Основная повестка форума ориентируется на практический результат в области внедрения инноваций и поддержки технологического предпринимательства, масштабирование лучших практик, взаимодействия органов государственной власти, бизнеса и институтов развития.

Для посетителей стенда ООО "ЗЭТО-Газовые Технологии" будут представлены рекламные материалы на серийную продукцию и новые разработки завода:

колонковые выключатели серии ВГТ-110, 220 кВ;

баковые выключатели ВТБ-110 кВ;

измерительные элегазовые трансформаторы тока серии ТОГФ 110-500 кВ;

измерительные трансформаторы напряжения серии ЗНОГ-110, 220 кВ.

Приглашаем Вас посетить стенд ООО "ЗЭТО-Газовые Технологии" и лично ознакомиться с производимой предприятием продукцией!

Ждем вас 28-30 ноября на стенде S2, выставочный павильон F, г. Санкт-Петербург, КВЦ "Экспофорум", Петербургское шоссе 64/1.